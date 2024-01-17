'Планы к Новому году провалились': россияне получили новое задание до выборов в РФ

Российские оккупанты передислоцируют воинские подразделения с других направлений для захвата двух стратегических городов.

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Оккупанты планируют захватить два важных города / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты планируют провести крупную операцию по захвату стратегических городов - Купянская и Авдеевки. До Нового года врагу не удалось захватить Купянск, но теперь это является их максимальной задачей перед выборами президента в России. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Леонид Поляков в эфире телеканала "Эспрессо".

Поляков подчеркнул, что до Нового года у россиян была цель захватить весь Купянск и Купянск-Узловой из-за их важности как транспортных узлов. Эту задачу от кремлевского диктатора оккупанты провалили. Теперь их основной задачей является захват Купянска и Авдеевки до выборов президента РФ.

"Они пытаются продвинуться на трассу, которая выходит от Синьковки на Купянск-Узловой, в соответствии с Купянском. Тут дело в том, что нам попадались пленные именно из отрядов Шторм-Z, также некоторые пленные есть из других подразделений. Так вот к Новому году у них была задача захватить весь Купянск и Купянск-Узловой, потому что там расположен достаточно серьезный транспортный узел - железная дорога, потому что для логистики московская армия использует именно железную дорогу... Все их планы к Новому году провалились, а теперь у них будет задача максимальная захватить именно Купянск и Авдеевку по крайней мере до выборов президента на Московии", - сказал военный. видео дня

По словам Полякова, украинские военные подтягивают свои подразделения к Синьковскому направлению для противостояния противнику. Российские войска также передислоцируют воинские подразделения с разных направлений на Купянск и Авдеевку. Отмечается, что оккупанты усилили свои ряды, привлекая 25-ю бригаду ВДВ РФ с Херсонского направления.

"В них брошены силы прежде всего на Авдеевку и на Купянск, частично на Бахмут. Но на Бахмуте сейчас, по словам моих собратьев из "Легиона Свободы", более-менее затишье", - отметил офицер.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, Авдеевка потеряла военную важность для российской армии и перешла в политическую плоскость. Город не находится под оккупацией и агрессорам трудно захватить его, но их штурмовые действия продолжаются.

Также офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия готовится к возобновлению наступательных действий вблизи Авдеевки, накапливая силы и средства в оккупированных Донецке и Макеевке.

Как сообщал Главред, в течение трех месяцев ВСУ удерживают позиции в Авдеевке, несмотря на давление вражеских сил. Украинские военные не оставят Авдеевку, поскольку потеря города потребует больших усилий для возвращения.

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