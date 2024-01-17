Оккупанты пошли в большое наступление и дошли до оборонительной линии ВСУ - BILD

Российская армия перешла в новое наступление на Востоке Украины.

https://glavred.info/ukraine/doshli-do-oboronitelnoy-linii-vsu-okkupanty-poshli-v-bolshoe-nastuplenie-10533953.html Ссылка скопирована

Оккупанты пошли в большое наступление / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

С конца декабря по настоящий момент российские захватчики перестали проводить штурмовые и наступателные действия на востоке Украины. Однако сейчас враг снова приступил к наступлению. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Оккупационные войска начали наступать под Авдеевкой и Бахмутом с новой силой. Эксперт Юлиан Рёпке утверждает, что российские солдаты снова пытаются атаковать населенные пункты. Даже в метель они колонной техники из танков и БМП шли на Авдеевку с северо-востока Красногоровки. Они остановились вблизи авдеевского карьера и подошли вплотную к линии обороны ВСУ.

"Под Бахмутом ВС РФ используют разрушенный город как исходную точку для продвижения на запад на позиции ВСУ. На днях в наступление там перешли российские танки и БМП. Несмотря на несколько уровней противодронной защиты, российскую бронетехнику уничтожили украинские беспилотники-камикадзе, атака была отбита", — сообщили в BILD. видео дня

При этом, эксперты отмечают, что на данный момент неизвестно, к чему привел бой под Авдеевкой и чего удалось добиться солдатам ВС РФ. Однако недавняя атака с северо-востока стала "относительно новым" рубежом штурма.

Ситуация в Украине

Как сообщал Главред, вечером 16 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание бездействующего медучреждения, частично разрушив его. На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях.

Также, в ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью ударными дронами "Shahed-136/131". Две зенитные управляемые ракеты С-300 враг выпустил из Белгородской области РФ в направлении Харькова. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Помимо прочего, командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Он подчеркнул, что там опасно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны страны-агрессора России и привлечения врагом диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.