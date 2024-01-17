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Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшие

Анна Ярославская
17 января 2024, 07:28обновлено 17 января, 08:22
В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство - упали в море. БПЛА заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.
Последствия атаки дронов
Последствия атаки дронов в Приморском районе Одессы / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью ударными дронами "Shahed-136/131". Две зенитные управляемые ракеты С-300 враг выпустил из Белгородской области РФ в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено 19 "шахедов", сообщили в пресс-службе ВС ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

видео дня

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Уничтожены19
Уничтожены 19 "Шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Тем временем Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 17 января враг атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". В течение почти трех часов работали подразделения противовоздушной обороны.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Обломки нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС
  • Атака дронов на южные регионы 17 января 2024
    Атака дронов на южные регионы 17 января 2024 Фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе в результате российской атаки есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

"Зафиксированы возгорания. Имеются пострадавшие среди гражданского населения", - написал он.

Сначала было известно об одном пострадавшем. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Позже число раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек.

"Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения. Медики оказывают необходимую помощь.Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц", - сообщил Кипер.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов по Одесской области 17 января 2024 года:

Скриншот

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники неба сбили над областью три вражеских беспилотника. "Шахеды" уничтожили в Днепровском и Синельниковском районах.

Как сообщал Главред, 11 января в страну-агрессор Россию прибыл новый грузовой борт из Ирана. Это может свидетельствовать о новых поставках российским оккупантам дронов "Шахед" и запчастей к ним.

Тем временем первый иранский беспилотник Shahed-238, оснащенный реактивным двигателем, сбили в Украине. Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была свыше 500 километров в час.

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