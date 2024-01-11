В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

Атаки дронами по Украине могут продолжаться. В РФ из Ирана могла прибыть новая партия беспилотников "Шахед" и запчастей к ним.

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В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана, в нем может быть новая партия "Шахедов"/ коллаж: Главред, фото: Telegram, ГП ГСЧС Украины в Одесской области

Вечером в среду, 11 января, в страну-агрессор Россию прибыл новый грузовой борт из Ирана. Это может свидетельствовать о новых поставках российским оккупантам дронов "Шахед" и запчастей к ним.

Поэтому пуски таких беспилотников по Украине, очевидно, будут продолжаться. Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона утром в четверг, 11 января.

Гуменюк отметила, что прибытие борта из Тегерана в Москву может свидетельствовать о том, что Иран продолжает поставлять России как сами "Шахеды", так и запчасти к ним.

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"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными вероятнее всего из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", – рассказала Гуменюк.

Также она отметила, что точечные удары по Украине всё равно не прекращаются. Оккупанты сейчас используют дроны, хоть в минимальном количестве. Но захватчики таким образом пытаются держать в напряжении украинскую ПВО. Не стоит расслабляться, ведь такие атаки могут продолжаться, отметила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Атаки дронами и ракетами по Украине

Поздно вечером 9 января РФ ударила ракетами по детскому лагерю в Харькове. В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра.

Также вечером 10 января россияне ударили ракетами по Харькову. Захватчики ударили по областному центру баллистикой. После этого стало известно, что РФ ударила двумя ракетами по отелю в центре Харькова ракетами C-300. В результате 11 человек пострадали, среди них – журналисты турецкого издания.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие. Людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах.

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