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Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

Анна Ярославская
11 января 2024, 08:22
Президент Байден должен представить план победы, который заслуживает доверия, и предоставить Украине оружие как можно скорее, считают конгрессмены.
Капитолий, Джо Байден
Колебания Байдена отсрочили украинскую победу, считают конгрессмены / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, обнародовали документ, в котором раскритиковали президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине и потребовали от него решительных действий.

Документ называется "Предлагаемый план победы в Украине". Он был разработан еще в конце 2023 года и подписан председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом, комитета по делам вооруженных сил - Майком Роджерсом и комитета по вопросам разведки - Майком Тернером, передает Укринформ.

В пояснении к плану отмечается, что его цель - "ответить на критические вопросы относительно поддержки Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает".

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Документ состоит из пяти разделов: "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

В плане отмечается, что Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его марионеток (таких как ХАМАС и "Хезболла") и Северной Кореи, работают вместе, чтобы подорвать американские интересы во всем мире.

"Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма. Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников", - считают авторы плана.

Председатели комитетов отмечают, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", - проигрышная стратегия", - считают они.

Республиканцы Палаты представителей убеждены, что президент Байден должен представить план победы, который заслуживает доверия, и предоставить Украине оружие как можно скорее.

По мнению авторов документа, с первого дня войны "изнурительные колебания Байдена относительно предоставления Украине критически важного оружия отсрочили украинскую победу".

Главы трех комитетов подчеркивают: Украине нужен самый дальнобойный вариант ATACMS (не на 160, а на 300 км), самолеты F-16, а также достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Эта задержка стоит жизней украинцев и американских налогоплательщиков.

Чтобы Украина победила, нужно выполнить три пункта:

  • быстро предоставить критически важное оружие;
  • усилить санкции против режима Путина;
  • передать Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

Конгрессмены убеждены, что победа Украины "предотвратит российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств".

Также отмечается, что в процентном отношении к ВВП Соединенные Штаты занимают лишь 30-е место по объему помощи Украине. Значительно большие взносы делают Польша, страны Балтии, Великобритания, Норвегия и другие государства. Что касается военной помощи, то США занимают 14-е место, отставая от Европы.

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для восстановления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в пояснительной записке.

Конгрессмены утверждают: предлагаемый документ "обеспечит Украине возможность достичь необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Военная помощь Украине

В начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

В начале января в Белом доме акцентировали на важности дополнительного финансирования военной помощи Украине. Как заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Конгресс США уже в январе 2024 года должен утвердить законопроект, в рамках которого должны быть выделены средства на финансирование военной помощи Украине. Если вопрос не решится, включатся другие механизмы, в рамках которых начнется поиск механизмов поддержки Киева. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Майкл Квигли.

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