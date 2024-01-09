РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

Первый иранский беспилотник Shahed-238, оснащенный реактивным двигателем, сбили в Украине.
Вражеский дрон пролетел полстраны, а его скорость была свыше 500 километров в час, рассказал военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".
"Двигатель китайский. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке", – рассказал он.
Что известно о новых реактивных Shahed-238
Военный предупредил о том, что на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать быстрее и могут маневрировать.
При этом "Флэш" уточнил, что никакого уникального оружия у такого БПЛА нет — только обычный заряд. При этом навигация в Shahed-238 также стандартная.
"Украинцы должны знать, что кроме звука мопеда в небе теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили", — добавил Бескрестнов.
Что говорят в ВСУ
Отметим, что в Воздушных силах не подтвердили применение РФ новых дронов "Шахед" с реактивным двигателем.
"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел – пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал Shahed-238, черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Ранее сообщалось о том, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. РФ атакует Украину новыми беспилотниками.
Напомним, ранее РФ ударила по Украине 59-ю ракетами и дронами. Россияне ночью и утром совершили массированный ракетный удар по Украине. Они использовали полусотни ракет и 8 дронов. Удалось сбить половину воздушных целей.
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