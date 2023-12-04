Оккупант убил командира: на Херсонщине захватчики устроили смертельную перестрелку

На оккупированной части Херсонской области произошла смертельная перестрелка между российскими захватчиками. В результате конфликта один из российских военных убил своего командира и ранил другого оккупанта.
Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что оккупанты перед этим вместе выпивали.
"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил о смертельной перестрелке российских военнослужащих в Херсонской области. В результате конфликта замкомандира взвода 1 батальона 1218 г. полка сержант Михаил Хохлов (на фото слева) из АК-74 убил своего командира Ивана Кривошеева (по центру) и ранил в шею сослуживца Александра Лыкова (справа)", – говорится в сообщении.видео дня
Конфликт вспыхнул на фоне того, что "сослуживцы" начали насмехаться над оккупантом из-за его фамилии.
"Предварительно, накануне происшествия все трое выпивали, в какой-то момент над Хохловым начали подшучивать из-за его фамилии, что явно не понравилось бойцу и он выхватил автомат. Сейчас стрелок задержан и передан на поруки комендатуры 1218 полка", – отмечается в сообщении.
Также в Telegram-канале отмечают, что большинство российских оккупантов этого полка мобилизованы, причем они прибыли из разных уголков страны-агрессора России. У всех трех захватчиков в РФ остались дети.
Ранее сообщалось, что в Крыму отравили водкой десятки оккупантов. В спиртном и продуктах, которые принесли военным РФ, были огромные дозы мышьяка.
Также ранее сообщалось, что в Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию. Украинские правоохранители взорвали одного из самых известных коллаборантов, который был гауляйтером в Харьковской области.
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