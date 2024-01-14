Огромные потери в живой силе: полковник ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке

Военный эксперт отмечает, что промерзание грунтов позволит российским войскам применять большее количество бронетехники для наступления на Авдеевку.

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Россияне могут применить тяжелую технику для наступления на Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

В течение более трех месяцев украинский гарнизон продолжает удерживать свои позиции в Авдеевке, несмотря на интенсивное давление крупных вражеских сил, которые были сосредоточены на этом направлении. В целом, почти 10 лет город остается под контролем Украины. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 канала, отметив, что это направление является одним из приоритетных для Украины. Однако у врага уменьшаются возможности добиться успеха в Авдеевке.

"Авдеевку точно не оставим, потому что потом ее придется возвращать ценой гораздо больших потерь", - подчеркнул военный эксперт.

Свитан отмечает, что в то же время у российских военных нет значительных побед на этом направлении боевых действий. Они попытаются воспользоваться морозной погодой для передвижения тяжелой техники. Если температура опустится до -10°C и будет держаться в течение 10 дней, почва промерзнет примерно на 30 см, что позволит противнику продолжать натиск на наш гарнизон, используя тяжелую технику.

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По его словам, резкое изменение погодных условий предоставит нашим войскам возможность использовать средства поражения и обнаружения в достаточном количестве и мощности, в частности тепловизоры, которые хорошо себя проявляют в морозные условия.

"Конечно, ВСУ отминусует эту российскую технику - не первый раз они это делают. Противник несет еще большие потери, ведь уже ликвидировано более 10 тысяч личного состава и сотни единиц техники врага", - отметил Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на этом направлении фронта, применяя большое количество бронетехники.

Представитель ВСУ Александр Штупун заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать контроль над Авдеевкой и отражают атаки российских оккупантов в Авдеевском районе.

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