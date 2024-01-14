Россияне сбивают собственные дроны: в ISW объяснили панические действия врага

По данным аналитиков, россияне пытаются эвакуировать из района Крынок на левом берегу Херсонщины поврежденную бронетехнику.

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Активность украинских дронов на левом берегу Днепра чрезвычайно велика / Коллаж Главред, фото: УНИАН

На временно оккупированной территории Херсонщины российские войска все чаще сбивают собственные беспилотники (БПЛА). За данными Института изучения войны (ISW), активность украинских дронов значительно возросла на этом направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что активность украинских беспилотников на восточном берегу настолько велика, что российская военная группировка на Днепре начала оповещать свой личный состав о возможных действиях беспилотников ВСУ в их районе.

"Российские войска все чаще путают свои собственные беспилотники с украинскими и открывают по ним огонь", – говорится в сообщении. видео дня

Аналитики отмечают, что по состоянию на 13 января Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Никаких подтвержденных изменений фронта в этом районе не зафиксировано.

По данным Машовца, командование российского 17-го танкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную российскую бронетехнику неподалеку от крынок. Для этого привлекается как штатный ремонтный персонал, так и боевой личный состав.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних 10 недель российские войска пытаются вытеснить украинских морских пехотинцев с плацдарма в Крынках. По данным Forbes, десятки тысяч российских военных безуспешно атакуют несколько сотен украинских защитников на этой территории.

Силы обороны Украины продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра и расширили занятый плацдарм.

Как сообщил военный эксперт Владислав Селезнев, плацдарм в Крынках стал настоящей ловушкой для вражеской армии. Оккупанты попадают под удар украинской артиллерии и несут значительные потери в попытках вытеснения ВСУ с левого на правый берег Днепра

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