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Какими будут ракетные атаки РФ до конца зимы: Свитан спрогнозировал интенсивность

Руслана Заклинская
14 января 2024, 05:30
К крупной атаке с применением более 100 ракет россиянам надо готовиться более месяца.
Какими будут ракетные атаки РФ до конца зимы: Свитан спрогнозировал интенсивность
Какие атаки оккупанты будут проводить зимой / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, скриншот с видео

Масштабных атак с привлечением более 100 ракет не предвидится. Россияне понимают, что оптимальным вариантом для них является атаки средней интенсивности - с использованием 40 аэроцелей. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".

По его словам, для большой атаки нужно готовиться по крайней мере в течение месяца. Зато атаки меньшей интенсивности оккупанты могут подготовить за 5-7 дней.

"Средней интенсивности - это самый оптимальный для россиян вариант и они это понимают", - сказал он.

видео дня

Свитан также предположил, что россияне могут проводить атаки меньшей интенсивностью, в 30-40 ракет, в течение всей зимы.

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что 8 сбитых ракет во время последней ракетной атаки и еще 20 отведенных от цели являются высоким показателем эффективности работы украинских средств ПВО и РЭБ.

Ракетные атаки РФ по Украине

Напомним, утром 13 января Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Кинжал" и Х-22. Взрывы прогремели в Днепре, Чернигове, Кропивницком, на Полтавщине, Сумщине и Львовщине.

Также военный эксперт Роман Свитан сообщил, что всего страна-агрессор запустила 40 ракет. Украинским военным удалось уничтожить 8 ракет врага.

Как сообщал Главред, 2 января оккупанты совершили масштабную ракетную атаку и ударили по Киеву и Харькову. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что силы противовоздушной обороны отразили самую масштабную комбинированную атаку в мире с применением гиперзвукового оружия.

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