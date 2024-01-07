'Враг меняет акценты атаки': в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

Не все дроны удалось сбить во время ночной атаки. РФ меняет акценты атак – они меньше направлены на западную Украину, а больше на прифронтовые территории.

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В ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине/ коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 7 января, атаковали Украину дронами и ракетами. Всего они запустили ночью 28 беспилотников "Шахед" и 3 ракеты. В Воздушных силах ВСУ отмечают, что российские захватчики изменили акценты атак и в минувшие дни больше били по прифронтовым территориям.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что украинская ПВО сбила 21 беспилотник из 28. К сожалению, не все беспилотники удалось сбить, говорит спикер.

"Типичная атака, не отличается показатель от 5 числа. Фактически, одинаковая картинка. 21 дрон уничтожен. К сожалению, не все. Враг меняет акценты атаки на прифронтовые территории. Не всегда дроны летят на Хмельнитчину или дальше на запад. А вот Херсонщина в прошлые дни была атакована дронами, Днепропетровская область, когда попало в жилой дом, и так далее. Поэтому такой процент является типичным для уничтожения ударных БПЛА", – отметил Игнат. видео дня

Спикер Воздушных сил рассказал, что к уничтожению вражеских беспилотников привлекались огневые группы сил обороны. Он объяснил, что сейчас такие огневые группы являются основой для уничтожения вражеских дронов, ведь нам нужно экономить зенитные управляемые ракеты.

"Привлекались мобильные огневые группы сил обороны. Они сейчас являются той основой, которая уничтожает вражеские БПЛА, именно на них рассчитываем для того, чтобы экономить наши зенитные управляемые ракеты, которые являются довольно дефицитными для нас при таких массированных атаках, которые были 29 и 2 числа. Нам нужно рационально использовать вооружение, которое нам поставляют западные партнеры, это мы всегда подчеркиваем", – сказал Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 6 января страна-агрессор РФ ударила ракетами по домам в Покровском районе Донецкой области. Российские оккупанты ударили ракетами по городу Покровск и селу ровно в Донецкой области. В результате удара погибли минимум 11 человек, среди них 5 – дети. Еще восемь человек ранены.

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что РФ готовит новый массированный удар. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты начали выводить ракетоносители в акваторию моря, а это может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара.

Также ранее сообщалось, что Россия запускала по Украине северокорейскую "баллистику". В США располагают информацией, что Россия получила и уже применяла по Украине полученные от Северной Кореи баллистические ракеты. Как заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, КНДР передала стране-агрессору "определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним".

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