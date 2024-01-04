США: Россия запускала по Украине северокорейскую 'баллистику'

США считают, что Россия все чаще будет применять ракеты КНДР для ударов по Украине.

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В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину / коллаж Главреда. Фото: ГСЧС, Центральное агентство КНДР

В США располагают информацией, что Россия получила и уже применяла по Украине полученные от Северной Кореи баллистические ракеты.

Как заявил на брифинге 4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, КНДР передала стране-агрессору "определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним".

Кирби подчеркнул, что Россия и КНДР договорились о тесном военном сотрудничестве еще в 2023 году. Америка, подчеркнул он, имеет доказательства переправки артиллерийских и других снарядов.

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"Наша информация указывает, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет", - цитирует Кирби "Европейская правда".

30 декабря Россия запустила по меньшей мере одну северокорейскую баллистику, которая, по данным США, попала в открытое поле в Запорожской области.

В следующий раз РФ применила эти ракеты во время атаки на Украину 2 января. Последствия их использования еще оцениваются Вашингтоном.

США прогнозируют, что РФ в дальнейшем "все чаще" будет выпускать по Украине северокорейские баллистические ракеты для убийства гражданских украинцев.

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

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