УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Это огромная разрушительная сила: оккупанты поменяли тактику на юге Украины

Елизавета Бельмас
4 января 2024, 19:49
В Силах обороны Украины рассказали о целях, которые атакует враг на юге Украины.
Оккупанты поменяли тактику на юге Украины
Оккупанты поменяли тактику на юге Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российская армия снизила активность тактической авиации после уничтожения Силами обороны Украины нескольких российских самолетов Су-34. При этом, враг изменил тактику. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По предварительным данным, враг всё равно может использовать баллистику в южных регионах и уровень ракетной опасности остается по-прежнему высоким.

При этом, активность авиации значительно снизилась именно в прифронтовых территориях украинской зоны ответственности.

видео дня

Гуменюк рассказала, что оккупанты совершают "небольшие вылазки самолетов" и сбрасывают несколько управляемых авиационных бомб.

"Мы фиксировали, один раз таких авиабомб было направлено 7, а в минувшие сутки - 4", - добавила Гуменюк.

Она также рассказала, что российская армия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, которые уже были атакованы ранее или тем, где могут собираться люди, например - больницы и банки.

Важно напомнить, что управляемые авиабомбы эквивалентны 500 килограмам тротила, это огромная разрушительная сила.

Ситуация на юге Украины

Напомним, 3 января Силы обороны отбили атаку противника и сумели продвинуться вперед. В целом, за прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Ранее, 1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Также известно, что в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ

Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ

19:53 Украина
Мощные взрывы возле Севастополя: ВСУ поразили командный пункт соединения оккупантов

Мощные взрывы возле Севастополя: ВСУ поразили командный пункт соединения оккупантов

18:33 Украина
Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ раскрыли новые планы оккупантов

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ раскрыли новые планы оккупантов

17:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:25

"Я никогда не вернусь": Бритни Спирс окончательно попрощалась со сценой

19:53

Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ

19:49

Это огромная разрушительная сила: оккупанты поменяли тактику на юге Украины

19:42

От разводов и следа не останется: 4 лучших способа хорошо вымыть зеркало

19:30

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 2 ошибки на картинке за 9 секунд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:21

Стрелял и угрожал ТЦК: скандального сына винницкой судьи задержали

19:10

Появился новый политический тяжеловесмнение

19:05

Лунный календарь 5 января 2024 года: спутник укажет, какие неприятности могут произойти

18:54

Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как сражаетя с раком

Реклама
18:51

"Шея отдельно от головы": Волочкова опозорилась отфотошопленными оленями

18:43

90% подвергались пыткам и имеют проблемы с ногами: состояние военных после плена

18:33

Мощные взрывы возле Севастополя: ВСУ поразили командный пункт соединения оккупантов

18:21

Жена Остапчука призналась, боится ли быть им брошенной

18:19

"Успеха не имеют": полковник рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

18:03

Как узнать свою субсидию по адресу: хитрый трюк, чтобы не остаться без выплат

18:00

Шнурки не развяжутся посреди дороги: спасет один хитрый трюк

17:41

Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ раскрыли новые планы оккупантов

17:40

Украина усложнила логистику "Калибров", Россия экономит запасы – ВСУ

17:36

Ракет к ПЗРК хватит, чтобы отразить еще несколько мощных атак России - Наев

17:21

"Эмбарго - бессрочное": Польша продолжает запрет на импорт зерна из Украины

Реклама
17:17

Тина Кароль показала, как отдыхала с рослым сыном-красавцем в Карпатах

17:11

В Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атакуВидео

17:01

Как определить характер вашего кота по цвету шерсти: невероятная точность

16:28

"План Б" существует: эксперт рассказал, получит ли Украина помощь от США

15:58

Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату

15:56

Как почистить диван с тканевой обивкой: ваша мебель будет как из магазина

15:55

Вместе защищали Мариуполь: воин сделал предложение любимой после ее освобождения из пленаВидео

15:53

Залужный и Умеров высказались "за" усиление мобилизации: депутат раскрыл детали

15:15

Иран и КНДР вооружают Путина: войска РФ получат баллистические ракеты – WSJ

14:51

Россия ударила по Кропивницкому: поврежден энергообъект, много пострадавшихВидео

14:31

"Не выдержало сердце": брат Марии Бурмаки умер от ран, полученных на фронте

14:17

На Украину надвигаются 2 циклона: синоптики назвали даты похолодания и сильных осадков

14:13

Легендарный Микки Рурк призвал собирать деньги для пострадавших от войны украинцевВидео

14:09

Кириллу Буданову - 38: интересные факты из личной жизни и вещие слова о войне

14:05

Это откроет дорогу на Краматорск: враг начал наступление на стратегический город

14:00

Лукашенко запретил судить себя и семью: СМИ узнали о поправках в Конституцию Беларуси

13:55

Как правильно разжечь костер в мангале: огонь разгорится даже в сильный ливень

13:45

Почему люди не выбрасывают кофейную гущу: как она помогает на кухне

13:27

Бывшая жена солиста Quest Pistols и уроженка Мариуполя цинично воспела Россию

13:19

Будут бить ракетами каждые 2-3 дня: эксперт назвал 2 сценария обстрелов оккупантами Украины

Реклама
13:08

Только не в мусорку: мужчина показал, как сделать из новогодней елки моющий спрей

12:31

Путин опасается наступления на Москву: как он "собрался" защищаться

12:27

Бывший супруг Тринчер выступил против мобилизации блогеров и привел аргументы

12:21

РФ ударила по предприятию в Кропивницком: есть погибший и раненые

11:58

"Были в системе с мая": в СБУ раскрыли уникальные детали атаки на "Киевстар"

11:50

Чем засеять землю, чтобы не росли сорняки: дачники раскрыли секрет богатого урожая

11:42

Скандал на границе: отца 8 детей не выпустили из Украины по надуманной причине

11:33

"Просто испортил Новый год всем": Ивана Дорна россияне "закидали грязью" за концерт

11:22

Китайский гороскоп на 4 января 2024: Змее - счастливый день, Коню - сильное напряжение

11:16

Украинцы заплатят налоги за квартиры в 2024 году: кому и сколько отдавать в бюджет

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять