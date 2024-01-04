Это огромная разрушительная сила: оккупанты поменяли тактику на юге Украины

Российская армия снизила активность тактической авиации после уничтожения Силами обороны Украины нескольких российских самолетов Су-34. При этом, враг изменил тактику. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По предварительным данным, враг всё равно может использовать баллистику в южных регионах и уровень ракетной опасности остается по-прежнему высоким.
При этом, активность авиации значительно снизилась именно в прифронтовых территориях украинской зоны ответственности.
Гуменюк рассказала, что оккупанты совершают "небольшие вылазки самолетов" и сбрасывают несколько управляемых авиационных бомб.
"Мы фиксировали, один раз таких авиабомб было направлено 7, а в минувшие сутки - 4", - добавила Гуменюк.
Она также рассказала, что российская армия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, которые уже были атакованы ранее или тем, где могут собираться люди, например - больницы и банки.
Важно напомнить, что управляемые авиабомбы эквивалентны 500 килограмам тротила, это огромная разрушительная сила.
Ситуация на юге Украины
Напомним, 3 января Силы обороны отбили атаку противника и сумели продвинуться вперед. В целом, за прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
Ранее, 1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Также известно, что в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
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