Это огромная разрушительная сила: оккупанты поменяли тактику на юге Украины

В Силах обороны Украины рассказали о целях, которые атакует враг на юге Украины.

https://glavred.info/ukraine/eto-ogromnaya-razrushitelnaya-sila-okkupanty-pomenyali-taktiku-na-yuge-ukrainy-10530677.html Ссылка скопирована

Оккупанты поменяли тактику на юге Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российская армия снизила активность тактической авиации после уничтожения Силами обороны Украины нескольких российских самолетов Су-34. При этом, враг изменил тактику. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По предварительным данным, враг всё равно может использовать баллистику в южных регионах и уровень ракетной опасности остается по-прежнему высоким.

При этом, активность авиации значительно снизилась именно в прифронтовых территориях украинской зоны ответственности.

видео дня

Гуменюк рассказала, что оккупанты совершают "небольшие вылазки самолетов" и сбрасывают несколько управляемых авиационных бомб.

"Мы фиксировали, один раз таких авиабомб было направлено 7, а в минувшие сутки - 4", - добавила Гуменюк.

Она также рассказала, что российская армия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, которые уже были атакованы ранее или тем, где могут собираться люди, например - больницы и банки.

Важно напомнить, что управляемые авиабомбы эквивалентны 500 килограмам тротила, это огромная разрушительная сила.

Ситуация на юге Украины

Напомним, 3 января Силы обороны отбили атаку противника и сумели продвинуться вперед. В целом, за прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Ранее, 1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Также известно, что в районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны из закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.