11 погибших взрослых и детей: РФ ударила ракетами по домам в Покровском районе

Российские оккупанты атаковали город Покровск и село Ровное ракетами С-300.

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Россияне обстреляли ракетами Покровский район / коллаж: Главред, фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты ударили ракетами по городу Покровск и селу Ровное в Донецкой области. В результате удара погибли минимум 11 человек, среди них 5 - дети. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Враг атаковал жилые дома ракетами С-300. Еще восемь человек ранены. Под завалами могут оставаться люди, из-за чего количество погибших может увеличиться.

"Враг цинично бьет по гражданским, стараясь принести как можно больше горя на нашу землю. За все будут наказаны!"- написал Филашкин. видео дня

Работники ГСЧС продолжают поисково-спасательную операцию. В Покровске ракеты полностью уничтожили 2 частных дома. Там удалось спасти из-под завалов мужчину.

"По предварительной информации под завалами двух домов возможно пребывание еще 6 человек, из них 2 детей",- говорится в сообщении.

В селе ровно С-300 полностью уничтожили дом, в котором проживало 6 человек, из них 3 - дети. На месте удара начался пожар жилого дома на площади 100 кв. м.

"Всего для проведения работ привлечено 38 человек личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что на момент ракетного удара по Покровску в домах были мальчики в возрасте 15 и 17 лет. В Ровно под завалами находятся трое детей: мальчики 7 и 9 лет и их 3-летняя сестра.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Покровскому району Донетчины.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Удар русских был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Смотрите видео с реакцией Зеленского на обстрел Покровского района:

Россияне обстреляли ракетами Покровский район / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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