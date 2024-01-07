Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель может досрочно покинуть свой пост, потому что он намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне этого года.
Об этом Мишель заявил в интервью бельгийской газете De Standaard. Он хочет покинуть свой пост и с июня присоединиться к бельгийской Либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (реформистское движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.
Из-за этого он планирует покинуть кресло президента Евросовета, не доработав до конца 2024-го года, когда закончится его мандат.
Он отметил, что в конце июня или начале июля Европейский совет сможет принять решение о преемнике.
Орбан может стать временным президентом Евросовета
В случае отставки Мишеля временным президентом Европейского совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Дело в том, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. А на тот промежуток времени как раз приходится президентство Венгрии в Евросовете, поэтому временно кресло президента высшего политического органа ЕС может занять венгерский премьер Орбан.
Если Мишель покинет свой пост, лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике. Но если им не удастся быстро прийти к согласию, то председательство в Европейском совете временно перейдет к Орбану.
Вступление Украины в ЕС
Ранее Шарль Мишель сообщал, что Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС. Лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз.
После этого президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Шарль Мишель подчеркнул, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной является сильным политическим сигналом и важным шагом.
В то же время сообщалось, что Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги. Премьер Венгрии заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к уменьшению дотаций для Венгрии.
Читайте также:
- "Не бросайте их в окопы": офицер жестко высказался о проблеме с мобилизацией
- Спасатели показали результаты прилета дрона в многоквартирный дом в Днепре
- Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО - ISW