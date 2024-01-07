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Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

Алёна Воронина
7 января 2024, 10:33обновлено 7 января, 11:03
Мишель хочет баллотироваться на выборах в Европарламент, поэтому может уйти с поста президента Евросовета досрочно. Эту должность может временно занять Орбан.
Шарль Мишель, Виктор Орбан
Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель может досрочно покинуть свой пост, потому что он намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне этого года.

Об этом Мишель заявил в интервью бельгийской газете De Standaard. Он хочет покинуть свой пост и с июня присоединиться к бельгийской Либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (реформистское движение), чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент.

Из-за этого он планирует покинуть кресло президента Евросовета, не доработав до конца 2024-го года, когда закончится его мандат.

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Он отметил, что в конце июня или начале июля Европейский совет сможет принять решение о преемнике.

Орбан может стать временным президентом Евросовета

В случае отставки Мишеля временным президентом Европейского совета может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Дело в том, что обычно роль президента Евросовета достается лидеру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. А на тот промежуток времени как раз приходится президентство Венгрии в Евросовете, поэтому временно кресло президента высшего политического органа ЕС может занять венгерский премьер Орбан.

Если Мишель покинет свой пост, лидеры ЕС должны будут быстро договориться о преемнике. Но если им не удастся быстро прийти к согласию, то председательство в Европейском совете временно перейдет к Орбану.

Вступление Украины в ЕС

Ранее Шарль Мишель сообщал, что Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС. Лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз.

После этого президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Шарль Мишель подчеркнул, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной является сильным политическим сигналом и важным шагом.

В то же время сообщалось, что Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги. Премьер Венгрии заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к уменьшению дотаций для Венгрии.

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