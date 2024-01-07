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"Не бросайте их в окопы": офицер жестко высказался о проблеме с мобилизацией

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2024, 04:35
Дмитрий Андрющенко наехал на сотрудников ТЦК и Генштаба, которые отправляют в окопы неподготовленных мужчин.
Дмитрий Андрющенко, ВСУ
Офицер ВСУ призвал не бросать в окопы неподготовленных людей / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ТСН.ua

Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко призвал сотрудников ТЦК и Генштаба не бросать в окопы мужчин без опыта и надлежащей подготовки. Это приводит к тому, что люди пытаются всякими путями избежать мобилизации, но на самом деле они могут быть полезны в другом месте. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Он убежден, что нужно брать во внимание то, кем именно хочет быть боец ВСУ - артиллеристом, пехотинцем, снайпером или минометчиком.

"Если вы хотите, чтобы наша армия профессионально, а главное качественно выполняла свои боевые задачи, вы должны человеку объяснить, подготовить его, спросить, где он себя видит, все это скомпоновать и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам ... Объясняйте, что это не значит, что вы схватите человека и сразу его голого, босого забросите в окоп", — рассказал Дмитрий Андрющенко.

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Он считает, что проблемы с мобилизацией возникли из-за недоработки офицеров, ведь именно они ответственны за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение.

"Если человек говорит, что не умеет подтягиваться, бегать, а вы наденете на него броник, он пробежит сто метров и "сдохнет". Но может сломать любую систему, заглушить дрон. Тогда, конечно, лучше взять этого человека в штаб батальона или подразделение, которое занимается радиоэлектронной борьбой ... Не нужно людей запугивать или бросать их без опыта в окоп. Разговаривайте, тренируйте, готовьте и тогда у вас будет качественный личный состав", — рассказал Дмитрий Андрющенко.

Мобилизация в Украине 2024

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что Генштаб не давал запроса к Кабмину по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. В данные о 500 тыс. человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

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