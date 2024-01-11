УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Руслана Заклинская
11 января 2024, 19:17
Плацдарм украинских военных на левом берегу Днепра является ловушкой для россиян, где те несут значительные потери.
Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян
Украинский плацдарм на левом берегу Днепра является ловушкой для россиян / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинский плацдарм в Крынках стал настоящей ловушкой для вражеской армии. Оккупанты попадают под удар украинской артиллерии и несут значительные потери во время попыток вытеснить ВСУ с левого на правый берег Днепра. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев "24 Канала".

"Украинский плацдарм в Крынках - это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов", - сказал Селезнев.

Военный эксперт отметил, что несмотря на трудности, наши военные продолжают вести оборонительные бои и удерживать позиции на левом берегу Херсонщины.

видео дня

"Мужество, рвение и героизм наших морских пехотинцев, воинов территориальной обороны и пограничников уже сейчас навеки вписано в историю этой войны", - добавил он.

По мнению Селезнева, сейчас сложно будет осуществить понтонные мостовые переправы и обеспечить устойчивую логистику между правым и левым берегами Днепра. Враг следит за любыми движениями украинских защитников, даже за небольшими скоростными катерами и лодками.

Ситуация на левом берегу Днепра

Напомним, войска оккупантов возобновили использование бронетехники на Левобережье Херсонщины. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне снова используют технику, хотя ранее экономили на ней из-за значительных потерь.

Также в течение 10 недель российские войска пытаются вытеснить украинских морских пехотинцев с плацдарма в Крынках. По данным Forbes, десятки тысяч российских военных безуспешно атакуют несколько сотен украинских защитников на левом берегу Херсонщины.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и расширили занятый плацдарм.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Левый берег Херсонская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:39 Синоптик
В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:56 Украина
Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

Реклама
18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

Реклама
16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

Реклама
12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять