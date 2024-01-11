Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Плацдарм украинских военных на левом берегу Днепра является ловушкой для россиян, где те несут значительные потери.

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Украинский плацдарм на левом берегу Днепра является ловушкой для россиян / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинский плацдарм в Крынках стал настоящей ловушкой для вражеской армии. Оккупанты попадают под удар украинской артиллерии и несут значительные потери во время попыток вытеснить ВСУ с левого на правый берег Днепра. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев "24 Канала".

"Украинский плацдарм в Крынках - это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов", - сказал Селезнев.

Военный эксперт отметил, что несмотря на трудности, наши военные продолжают вести оборонительные бои и удерживать позиции на левом берегу Херсонщины.

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"Мужество, рвение и героизм наших морских пехотинцев, воинов территориальной обороны и пограничников уже сейчас навеки вписано в историю этой войны", - добавил он.

По мнению Селезнева, сейчас сложно будет осуществить понтонные мостовые переправы и обеспечить устойчивую логистику между правым и левым берегами Днепра. Враг следит за любыми движениями украинских защитников, даже за небольшими скоростными катерами и лодками.

Ситуация на левом берегу Днепра

Напомним, войска оккупантов возобновили использование бронетехники на Левобережье Херсонщины. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне снова используют технику, хотя ранее экономили на ней из-за значительных потерь.

Также в течение 10 недель российские войска пытаются вытеснить украинских морских пехотинцев с плацдарма в Крынках. По данным Forbes, десятки тысяч российских военных безуспешно атакуют несколько сотен украинских защитников на левом берегу Херсонщины.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и расширили занятый плацдарм.

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