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Понесли значительные потери: у россиян серьезные проблемы на левом берегу Днепра - ISW

Юрий Берендий
10 января 2024, 08:30
По данным аналитиков, Силы обороны Украины вблизи населенного пункта Крынки уничтожают до 90% военной техники российской оккупационной армии.
Понесли значительные потери: у россиян серьезные проблемы на левом берегу Днепра - ISW
У россиян серьезные проблемы на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, 56 ОПМБр

У российских войск на временно оккупированном левом берегу Херсонской области продолжают возникать проблемы с командованием и связью. Согласно сообщением Института изучения войны (ISW), оккупанты вынуждены ждать разрешения для использования артиллерии, после чего присылают фото- и видеоотчеты об уничтожении целей.

Анализируя информацию из российских источников, аналитики сделали вывод о серьезных проблемах, которые значительно подрывают боеспособность российских войск на этом направлении. По этим данным, проблемы с командованием и связью не только не решаются после смены руководства российской группировкой "Днепр", но и обостряются.

"Несмотря на назначение Михаила Теплинского командующим группировкой, наблюдается учащение жалоб со стороны российских военных на неэффективность решения этих проблем", - указывают в отчете ISW.

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Аналитики отмечают, что хотя количество случаев самоубийственных штурмов в районе Крынок немного уменьшилось, проблемы все еще остаются серьезными.

В ISW отмечают, что российские оккупанты, находящиеся в районе Крынок, выражают недовольство из-за трудностей в сбивании украинских самолетов и вертолетов, сообщая о задержках в получении своевременного разрешения от командования. Кроме того, они указывают на необходимость многочасового ожидания разрешений для открытия артиллерийского огня по Вооруженным Силам Украины.

В то же время оккупанты жалуются на отсутствие систем радио-электронной борьбы (РЭБ) для противодействия украинским беспилотникам, которые активно применяются в районе Крынок и наносят захватчикам значительные потери.

Аналитики также указывают на то, что российский так называемый "военкор" призвал командование прекратить переброску техники в район Крынок и его окрестности. По его словам, украинские военные успешно уничтожают до 90% военной техники оккупационной армии на этом направлении.

Военный эксперт Константин Машовец сообщил, что части 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии, расположенные к юго-востоку от Крынок, готовы к активным атакам для истощения оборонительных сил. Это свидетельствует о том, что командование этого полка придерживается традиционной российской тактики по утомительным фронтальным атакам.

В районе Крынок российские войска понесли значительные потери, особенно сильно пострадали части 104-й воздушно-десантной дивизии. По данным Института изучения войны, по состоянию на 9 января, вблизи Крынок продолжались позиционные бои, но не было подтвержденных изменений на линии фронта на Левобережье Херсонской области.

Война России против Украины - последние новости

Как указывают аналитики Института изучения войны, российские политики вновь призвали к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью. Однако, существует вероятность, что оккупационная армия не сможет успешно провести операцию и захватить значительную территорию Харьковщины в ближайшем будущем.

Украине для проведение контрнаступления необходимо не менее 180 военных самолетов и значительное количество другого военного оборудования. Такое мнение высказал полковник запаса и военный аналитик Петр Черник.

Военный эксперт Владислав Селезнев высказал свое мнение относительно возможного нового штурма Харькова российскими оккупантами. По его словам, он считает, что численность вражеской группировки на Харьковском направлении возле границы с Украиной недостаточна для проведения новой атаки.

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война в Украине новости Херсона
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