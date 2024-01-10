Угроза нового штурма Харькова: полковник ВСУ оценил численность ударного кулака РФ

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность нового штурма Харькова российскими оккупантами.
Он считает, что численность вражеской группировки на Харьковском направлении у границы с Украиной недостаточна для новой атаки. Об этом он сказал в интервью Телеграфу.
Эксперт обратил внимание на то, что часть сил российских оккупантов рассредоточена вдоль границы с Черниговской, Сумской и Харьковской областями
"Обращает на себя внимание недавнее сообщение западной прессы, что чуть ли не в середине января российская армия якобы готовит наступление на Харьковщине с прицелом на Харьков", - отметил он.
Вместе с тем полковник ВСУ отметил, что на территории областей РФ, которые граничат с Украиной и откуда может быть потенциальное вторжение (Брянская, Курская, Белгородская), контингент вражеской армии составляет около 26 тысяч человек.
"Причем это не лучшие подразделения, в основном – аналог нашей территориальной обороны. К тому же, этот комплект сил и средств буквально размазан вдоль границы с нашими Черниговской, Сумской и Харьковской областями", – уточнил Селезнев.
Собеседник говорит, что для попытки нового штурма РФ понадобиться минимум несколько десятков тысяч профессиональных военных с соответствующим вооружением и бронетехникой.
"Уверен, что украинская разведка и разведки стран-партнеров отслеживают ситуацию. И уже даже сделаны соответствующие заявления", – добавил собеседник издания.
Селезнев добавил, что если РФ найдет слабые места в обороне Украины, то попробует забрасывать именно этот участок дополнительными ресурсами, надеясь на прорыв.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Война в Украине
Как ранее сообщалось, раскрыт сценарий внезапной атаки РФ. На большей части линии фронта проходят встречные бои, пояснил Евгений Дикий.
Ранее Олег Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году. Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.
Эксперт Михаил Жирохов считает, что после "выборов" в России в марте 2024 оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. По его словам, подготовка к наступлению уже ведется и некоторые западные аналитики рассказывают о планах России по захвату Харькова, Днепра и разделения Украины по реке Днепр.
Читайте также:
- Россияне могут начать новое массированное наступление: в ISW назвали дату
- "Есть несколько факторов": Жданов спрогнозировал сроки возможного наступления Украины
- "Не хватает ресурса": может ли потеря Марьинки привести к новому наступлению РФ