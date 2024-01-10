Угроза нового штурма Харькова: полковник ВСУ оценил численность ударного кулака РФ

Силы российских оккупантов рассредоточены вдоль границы, подчеркнул Владислав Селезнев.

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ВСУ готовы отражать новые удары РФ / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность нового штурма Харькова российскими оккупантами.

Он считает, что численность вражеской группировки на Харьковском направлении у границы с Украиной недостаточна для новой атаки. Об этом он сказал в интервью Телеграфу.

Эксперт обратил внимание на то, что часть сил российских оккупантов рассредоточена вдоль границы с Черниговской, Сумской и Харьковской областями

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"Обращает на себя внимание недавнее сообщение западной прессы, что чуть ли не в середине января российская армия якобы готовит наступление на Харьковщине с прицелом на Харьков", - отметил он.

Вместе с тем полковник ВСУ отметил, что на территории областей РФ, которые граничат с Украиной и откуда может быть потенциальное вторжение (Брянская, Курская, Белгородская), контингент вражеской армии составляет около 26 тысяч человек.

"Причем это не лучшие подразделения, в основном – аналог нашей территориальной обороны. К тому же, этот комплект сил и средств буквально размазан вдоль границы с нашими Черниговской, Сумской и Харьковской областями", – уточнил Селезнев.

Собеседник говорит, что для попытки нового штурма РФ понадобиться минимум несколько десятков тысяч профессиональных военных с соответствующим вооружением и бронетехникой.

"Уверен, что украинская разведка и разведки стран-партнеров отслеживают ситуацию. И уже даже сделаны соответствующие заявления", – добавил собеседник издания.

Селезнев добавил, что если РФ найдет слабые места в обороне Украины, то попробует забрасывать именно этот участок дополнительными ресурсами, надеясь на прорыв.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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