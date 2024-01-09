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Угроза захвата двух городов на востоке: раскрыт сценарий внезапной атаки РФ

Алексей Тесля
9 января 2024, 04:30
На большей части линии фронта проходят встречные бои, пояснил Евгений Дикий.
российские оккупанты
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В настоящее время у армии РФ пока нет необходимых резервов для наступления на Харьков, заявил военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Для того чтобы серьезно ударить одновременно на двух направлениях, уже людей не хватает, уже приходится выбирать: или Авдеевка, или Крынки. В этой ситуации ожидать похода на Харьков, честно, просто не вижу, кем", – рассказал он в эфире Сurrenttime.

Вместе с тем эксперт считает, что вскоре оккупанты возобновят попытки захвата Купянска Харьковской области: "Есть все основания считать, что сейчас будут новые попытки. Купянск как был еще в июне поставлен целью, никто эту задачу с них не снимал. Он крайне важен как логистический узел".

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По его мнению, российское военное командование сейчас ставит задачу захвата Авдеевки Донецкой области, а также попробует собрать достаточно большую ударную группировку, чтобы попытаться "сбросить назад за Днепр" плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины.

При этом военный эксперт считает, что в ближайшие месяцы существенного изменения линии фронта ждать не стоит.

"Я не вижу шансов ни у россиян, ни у нас. Незначительные продвижения могут быть, и то не факт. В основном, я думаю, будет продолжаться так, как сейчас. Сейчас на большей части линии фронта идут именно встречные бои. И одни и те же позиции довольно часто переходят из рук в руки, иногда по два-три раза за неделю", - добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ранее Олег Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году. Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.

Эксперт Михаил Жирохов считает, что после "выборов" в России в марте 2024 оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. По его словам, подготовка к наступлению уже ведется и некоторые западные аналитики рассказывают о планах России по захвату Харькова, Днепра и разделения Украины по реке Днепр.

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война России и Украины Евгений Дикий
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