Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову – жители города и области слышали взрывы, враг в очередной раз использовал зенитные ракетные установки С-300.

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Оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Удары наносились из города Белгорода, страны-агрессора России. Враг ударил по детскому оздоровительному центру. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он примерно в 23:01 сообщил, что россияне нанесли удар по городу.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - сказал Синегубов.

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Чуть позже он уточнил, что оккупанты ударили по Харькову из ЗРК С-300.

"Оккупанты нанесли удары, предварительно - с ЗРК С-300 с территории Белгорода. На эту минуту – без пострадавших. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!" – подчеркивается в сообщении.

Войска РФ ударили по гражданскому объекту

Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что россияне ударили по детскому оздоровительному центру.

"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект! Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются", - сказал чиновник.

Удар войск России по Харькову

Оккупационные войска РФ вновь начали активно обстреливать Харьков. 29 декабря утром они провели три волны обстрелов города. В Харькове фиксировали 22 прилета. Захватчики нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры.

30 декабря российские оккупанты ударили по центру Харькова. Захватчики попали в жилой дом. Частично повреждена гостиница Kharkiv Palace.

После этого россияне еще несколько раз атаковали Харьков. 3 января город снова обстреляли ракетами С-300.

7 января в городе и Харьковской области прогремели мощные взрывы. Россияне нанесли минимум два удара.

Утром 8 января оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Были атакованы, в том числе, и Харьков, а также населенный пункт в Харьковской области Змиев. Удары привели к разрушениям.

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