Россияне атаковали дома в Харькове: в городе прогремели мощные взрывы

Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

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РФ атаковала Харьков ракетами С-300 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Харькове прогремели мощные взрывы. Россияне поздно вечером 7 января атаковали город ракетами. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о существовании угрозы применения вражеского баллистического вооружения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о том, что россияне ударили по городу минимум 2 раза. По предварительным данным, Харьков атаковали ракетами С-300.

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"Также зафиксированы попадания в Волчанской общине. Профильные службы продолжают осмотр мест", - написал он.

Пока информации о пострадавших нет. В то же время он призвал людей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже Игорь Терехов отметил, что вражеские ракеты ударили возле частных жилых домов в одном из районов города. Разрушений и пострадавших нет.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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