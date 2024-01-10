В РФ хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW

Оккупационная армия, вероятно, не способна провести операцию по захвату значительной территории Харьковщины в ближайшей перспективе.

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У РФ нет ресурсов для проведения масштабной наступательной операции / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, МО рф

Российские политики возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью. При этом оккупационная армия, вероятно, не способна провести операцию по захвату значительной территории Харьковщины в ближайшей перспективе.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 9 января, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

Российские источники, воспользовавшись комментарием Пескова, призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

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В ISW напоминают, что российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

Эксперты ISW считают, что российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая потребовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, которые сосредоточены вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего - в Белгородской области.

Ранее аналитик Института изучения войны писали о том, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска на Харьковщине в течение ближайших недель. Российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.

Пока что российские военные способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить для отвлечения и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

Риск захвата Харьковщины

Оккупационные войска агрессора России проводят постоянные наступательные действия на Купянском направлении. Их атаки замедлились, ВСУ наносят врагу потери. Россияне атакуют более полугода на данном участке фронта, но безрезультатно. Ожидается, что захватчики будут снова наступать на Синьковку, чтобы создать условия для возможной блокировки Купянска.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность нового штурма Харькова российскими оккупантами. Он считает, что численность вражеской группировки на Харьковском направлении у границы с Украиной недостаточна для новой атаки.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило 4 января, что неназванный источник, "близкий" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января.

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