"В этом году Украина будет де-факто разделена": в The Time назвали один из рисков 2024 года

Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов и пойдет на большие военные риски, пишет The Time.

Один из рисков 2024 года - "Разделенная Украина" / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, УНИАН

Журнал The Time обнародовал список "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". Третье место в нем заняла "Разделенная Украина". На первом месте - кризис и раскол в США из-за президентских выборов и возможной победы Дональда Трампа, на втором - расширение боевых действий на Ближнем Востоке.

В издании The Time отметили, что вторжение России в Украину остается исторической неудачей. НАТО усиливается новыми членами Финляндией и Швецией. ЕС открыл процесс вступления Украины, а Россия столкнулась с 11 раундами санкций, приближаются новые, а половина ее суверенных активов была заморожена. Эти деньги, вероятно, будут использованы для восстановления Украины. Европа больше не покупает российские энергоносители.

"Но в этом году Украина будет де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год — это переломный момент в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться", - пишет The Time.

Издание также отмечает, что Киев получил серьезный удар от сокращения политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, и перспективы европейской помощи лишь немногим лучше.

"Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию России и может втянуть НАТО в конфликт", - резюмируют журналисты.

Среди других глобальных рисков The Time на 2024 год:

Выход искусственного интеллекта из-под контроля.

Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене.

Экономика Китая не восстановится.

Борьба за полезные ископаемые.

Глобальная инфляция, начавшаяся в 2021.

Экстремальные погодные явления, которые вызовут отсутствие продовольственной безопасности, усилят нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности.

Неопределенность и потери для компаний и корпораций.

Как сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал осуществить смелое контрнаступление на оккупированную часть Запорожской области, где российские захватчики тогда еще не успели окопаться.

Этот план был "дерзким" и рискованным, но в случае успешного воплощения в жизнь он мог бы изменить ход войны. Однако США выступили против такого плана. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").

Напомним также, что Украина, ее союзники по G7 и небольшая группа стран глобального Юга в прошлом месяце провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией. Секретная встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

