Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году предлагал осуществить смелое контрнаступление на оккупированную часть Запорожской области, где российские захватчики тогда еще не успели окопаться.

Этот план был "дерзким" и рискованным, но в случае успешного воплощения в жизнь он мог бы изменить ход войны. Однако США выступили против такого плана. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").

"Если бы это произошло тогда, когда он хотел, это могло бы изменить ход войны, к лучшему или к худшему... Залужный настаивал на смелом и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, которое так и не состоялось", – цитируют книгу в статье.

План состоял в том, чтобы пробиться через оккупированную часть Запорожской области, чтобы разорвать так называемый "сухопутный коридор" и изолировать российские оккупационные войска в Крыму.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступали за то, чтобы осуществить наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. По состоянию на то время российские оккупанты еще не успели создать там больших минных полей и построить укрепления.

Но в книге одновременно отмечается, что такое наступление было бы сложной задачей, ведь нужно было бы сделать его таким глубоким и широким, чтобы российские захватчики не смогли контратаковать и атаковать фланги сил наступления.

Залужный подсчитал, что для осуществления такого наступления украинским войскам нужно было бы только 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов. А если бы этот план удалось воплотить в жизнь, то страна-агрессор Россия была бы лишена "ее величайшей награды в войне".

Однако автор книги отмечает, что когда звучали такие идеи, Украина еще не показала никаких наступательных способностей. Высокопоставленные чиновники США были насторожены, они боялись провала, последствия которого "могли бы быть потенциально катастрофическими". В случае провала этого плана, такие действия могли бы привести к стратегическому поражению, в результате которого российские оккупанты могли захватить остальную часть Запорожской области, а затем и Днепр.

Поэтому США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели южного контрнаступления – Херсоне, ведь такой вариант был безопаснее. Хоть Залужный не хотел на это соглашаться, но ему пришлось, потому что Соединенные Штаты контролировали большую часть военной помощи.

В результате Украина начала контрнаступление в Запорожской области, но на год позже, и тогда оккупанты были уже более готовы противостоять украинским военным.

