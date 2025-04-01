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Условие Трампа для РФ и нарушение перемирия: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
1 апреля 2025, 22:10
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Новости Украины 1 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Условие Трампа для РФ и нарушение перемирия: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 1 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

Президент США Дональд Трамп высказался против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга, сообщает "Суспільне". Брюс подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы полностью прекратить огонь в Украине, а также "над переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования".

видео дня

"Я хочу, чтобы Путин заключил сделку": Трамп поставил России условие и пригрозил последствиями

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не исключает возможности введения вторичных санкций против страны-агрессора России, если российский диктатор Владимир Путин "не справится со своей работой".

Однако в то же время Трамп добавил: он убежден, что глава Кремля выполнит свою часть соглашения. Об этом американский президент сказал во время встречи с журналистами в Белом доме, сообщает CNN.

Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

Украинская армия достигла успеха на фронте - ВСУ сумели продвинуться на Торецком направлении Донецкой области.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 марта, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

Даже если российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не станет, это не означает, что война в Украине после этого быстро закончится.

Люди из окружения Путина, которые будут оставаться в руководстве, не смогут быстро дать заднюю. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде.

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии Общественному ответил на это сообщение.

В частности, он заявил, что не участвовал в таком совещании и подчеркнул, что такого совещания "не было вообще".

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Российские оккупанты атаковали территорию Запорожской области двумя управляемыми авиационными ракетами, обе воздушные цели были уничтожены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Мощный удар ВСУ на востоке: уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой

За прошедшие сутки, 31 марта 2025 года, вражеская армия атаковала оборонительные укрепления Сил обороны Украины на нескольких направлениях, атаки отражены.

В Волчанске, на Харьковском направлении, потерь позиций не допущено. Противник основные усилия сосредотачивал на поддержке боеспособности передовых подразделений - перемещал дополнительный личный состав и эвакуировал своих раненых, говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки войск Хортица.

Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится: Жданов удивил прогнозом

Даже если президент США Дональд Трамп увидит новое наступление страны-агрессора России на фронте в Украине и поймет, что Путин водит его за нос, он все равно не активизирует поставки Украине оружия.

Топать ногой в ответ на действия Путина Трамп тоже не будет - он очень размыто высказывается о поведении российского диктатора. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Нужны документы и четкие условия: Плетенчук рассказал о перемирии на море

Перемирие на море требует официальных документов и четких условий, но их пока нет. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Новости Live.

По его словам, говорить о соблюдении перемирия в море трудно, потому что формализованного документа, который содержит требования, границы, условия договоренности, не существует.

Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

С 8 апреля оператор мобильной связи Киевстар обновляет условия дневного пакета и перечень стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу в некоторых тарифах подписки.

Как сообщили в компании, в тарифе Максимальный Безлим 2019 тарифные минуты будут действовать не только на другие мобильные сети Украины, и на номера Польши и Италии, но и на номера еще 11 стран: Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

Погода в Украине в среду, 2 апреля, будет дождливой. Дожди - от небольших до умеренных - будут идти практически повсеместно.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила, что ожидается сильный ветер, даже возможны штормовые порывы.

Соглашение о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

Украина настроена работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста соглашения о полезных ископаемых для подписания, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Я подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения о минеральных ресурсах от американской стороны", - сказал Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве во вторник.

Армия РФ за март оккупировала 133 кв. км территории Украины - DeepState

Российские захватчики за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram. Отмечается, что такие показатели сопоставимы с апрелем и июнем 2024 года.

В Австрии бус с украинцами протаранил грузовик: 10 пострадавших и погибших

В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, который перевозил украинцев - в результате этого есть жертвы и пострадавшие.

ДТП произошло 1 апреля утром на автобане возле Зеебенштайна в направлении Вены, передает ORF.

Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

С 1 апреля в Украине вступают в силу важные изменения, упрощающие получение документов и прохождение военно-врачебных комиссий. В частности, мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, больше не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта. Также происходит полная цифровизация военно-врачебных комиссий (ВВК), что позволит получать решение о годности или непригодности к военной службе в электронном формате.

Главред выяснил подробнее, какие изменения ожидают украинцев с 1 апреля.

Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами": у Зеленского ответили

Президент США Дональд Трамп 31 марта заявил, что Владимир Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым, и предупредил о "больших проблемах" в случае такого шага. Однако окончательного документа пока нет - финальная версия соглашения еще не представлена, и над ней продолжается работа. Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу, документ находится на стадии согласования в соответствующих министерствах.

Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине летом и осенью 2025 года. Соответствующее заявление он сделал во время общения с медиа на полях конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", сообщает корреспондент Главреда.

Что нужно Украине для вступления в ЕС: в Раде назвали секрет успеха Польши

Для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки. Если цель - быть готовыми к 2029 году, эти изменения должны быть внедрены до этого времени. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время общения с медиа на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", сообщает корреспондент Главреда.

Украина станет членом Евросоюза сразу после окончания войны - Шмыгаль

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на полях конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", передает корреспондент Главреда.

0 градусов, ливни и штормовой ветер: когда в Украине усилится похолодание

Погода в Украине 2 апреля будет штормовой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и дождях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 2 апреля практически повсеместно будут дожди. Осадки прекратятся во второй половине дня в западных областях. На территории северных и западных областей будут сильные порывы ветра.

ГУР поразили два судна россиян в Крыму: появились детали дерзкой операции

Украинские разведчики продолжают наносить удары по вражеским силам во временно оккупированном Крыму. В Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины опубликовали кадры боевой работы разведчиков по целям РФ.

В частности, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу" атаковали российские суда в Крыму.

Кремль отверг предложения Трампа по завершению войны против Украины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главного требования" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде, пишет Newsweek.

"Мы не услышали от Трампа сигнала Киеву прекратить войну. Все, что мы имеем сегодня, - это попытка найти определенную схему, которая бы позволила сначала достичь прекращения огня, как это задумано американцами. А потом перейти к каким-то другим моделям и схемам, в которых, насколько мы можем судить, сегодня нет места для нашего главного требования, а именно: решения проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - отметил Рябков в интервью российскому журналу "Международные отношения".

"Мы подошли к моменту": Зеленский ожидает, что Трамп усилит санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп усилит санкции на Россию из-за ее ударов по украинским энергообъектам. Об этом Зеленский сказал журналистам во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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