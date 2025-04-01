В Госдепе подчеркнули, что Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ.

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Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп отверг идею о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

В Госдепе заявили, что Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ

Президент США Дональд Трамп высказался против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга, сообщает "Суспільне". Брюс подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы полностью прекратить огонь в Украине, а также "над переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования".

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Также она добавила, что США прилагают усилия, чтобы привести за стол переговоров Украину и страну-агрессора Россию.

"Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, ранее российский диктатор Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой Организации Объединенных Наций и ряда стран, чтобы провести выборы.

Переговоры по прекращению огня - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.

Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.

В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".

Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.

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