Трамп ответил на идею Путина о 'временном управлении под эгидой ООН' в Украине

Кратко:
- Трамп отверг идею о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине
- В Госдепе заявили, что Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ
Президент США Дональд Трамп высказался против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга, сообщает "Суспільне". Брюс подчеркнула, что администрация Трампа работает над тем, чтобы полностью прекратить огонь в Украине, а также "над переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования".
Также она добавила, что США прилагают усилия, чтобы привести за стол переговоров Украину и страну-агрессора Россию.
"Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.
Напомним, ранее российский диктатор Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой Организации Объединенных Наций и ряда стран, чтобы провести выборы.
Переговоры по прекращению огня - последние новости
Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина.
Ранее сообщалось, что РФ будет обращаться в ООН относительно территорий Украины - дипломат предупредил об угрозе. Россия может обратиться в Совбез ООН о признании временно оккупированных территорий Украины своими, если переговорный процесс не изменится, отметил Чалый.
В ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине. Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".
Напомним, Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля. Владимир Путин находит причины, чтобы не заканчивать войну, подчеркнул Владимир Зеленский.
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