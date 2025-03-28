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"Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине

Анна Ярославская
28 марта 2025, 08:05
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Российский диктатор захотел, чтобы в Украине было введено "временное управление под эгидой ООН".
Путин, Зеленский
Путину ответили на предложение установить "временную власть" в Украине / Коллаж: Г/лавред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • РФ дважды за сутки нарушила энергетическое перемирие
  • Путин предложил ввести в Украине "временное управление"
  • В ОП и Белом доме прокомментировали предложение диктатора РФ

За минувшие сутки подтверждены по меньшей мере два удара российской оккупационной армии, которые повредили энергоинфраструктуру в Украине. Об этом заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

"И это еще не имея полных отчетов за день. И предотвращение дальнейших подобных атак — это то, за что отвечают наши партнеры", - написал Дмитрий Литвин в соцсети Х.

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Также Литвин отреагировал на последние заявления российского диктатора Владимира Путина.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно сотрудничать, чтобы серьезно продвинуться в направлении прекращения этой войны, возможно, ему стоит просто выпить таблетки, чтобы запустить мозговую активность — если такие таблетки еще оказывают на него какое-либо влияние", - отметил Литвин.

Пост Литвина в соцсети Х
Пост Литвина в соцсети Х / скриншот

Что заявил Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по вопросу Украины, но ЕС, по его словам, ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" РФ. Также диктатор упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми РФ готова работать по урегулированию войны.

Помимо этого, глава Кремля предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН" для проведения выборов. Путин аргументировал это тем, что нынешние власти якобы незаконные.

"России непонятно, с кем что-то подписывать в Украине, поскольку завтра придут другие руководители", - заявил он во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера Архангельск.

Путин утверждает, что с новым правительством можно будет обсуждать вопрос мирного договора.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - заявил хозяин Кремля.

Смотрите видео - Путин захотел ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН":

Скриншот

Как отреагировали в Белом доме

В Белом доме отреагировали на заявления Путина. В частности, там напомнили, что власть в Украине избирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии Reuters.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится ни одного формата переговоров и понимает все сложности, с которыми сталкивается на фронте. Блокирование переговоров с Россией является исключительно из-за позиции Путина, поскольку он не готов к прямым переговорам.

Зеленский также заявил, что представлять Европу на переговорах будут Франция и Великобритания - президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко считает, что перспектив для переговоров по инициативе Дональда Трампа нет. Бывший президент США стремится наладить отношения с Путиным или с Россией, тогда как цель Путина - уничтожение Украины.

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