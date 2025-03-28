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"Это вопрос времени": Украина будет вынуждена сделать жесткое заявление насчет США

Юрий Берендий
28 марта 2025, 05:02
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Политика США по поддержке России вредит Украине и она рано или поздно будет вынуждена это признать, отметил Клименко.
'Это вопрос времени': Украина будет вынуждена сделать жесткое заявление насчет США
Украина будет вынуждена сделать жесткое заявление по США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Клименко:

  • Перспектив в переговорной теме имени Трампа нет
  • Украина будет вынуждена признать, что политика США вредит

Перспектив для переговоров по инициативе Дональда Трампа нет. Бывший президент США стремится наладить отношения с Путиным или с Россией, тогда как цель Путина - уничтожение Украины. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Где в этой схеме место для нас? Поэтому рано или поздно Украина будет вынуждена заявить, что политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки, направлена на поддержку России и наносит вред Украине. Это лишь вопрос времени", - сказал он.

По его словам, сейчас и Украина, и Запад - страны ЕС, Великобритания, Канада - вынуждены медлить. Во-первых, чтобы понять, являются ли политические тенденции в Вашингтоне долговременными, или это временное явление. Во-вторых, чтобы иметь время на разработку и принятие мер для компенсации последствий постепенного сближения США с Россией.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

"Именно поэтому пока нет резких заявлений и радикальных действий. Все это больше похоже на спокойный разговор врача-психиатра с психически больным: "Не волнуйся, не волнуйся, мы все обсудим, только спокойно. Без резких движений. Давай еще раз все обсудим". Ну, примерно так", - резюмировал аналитик.

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Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп предположил, что Россия намеренно затягивает время, откладывая достижение полного перемирия с Украиной. Об этом сообщает Politico. В то же время он убежден, что Москва в конце концов стремится к завершению войны.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что, хотя Россия контролирует только одну область Украины, она не намерена отказываться от претензий на другие регионы.

В разговоре с Outkick, на которую ссылается Bloomberg, Трамп отметил, что ситуация со сдерживанием дальнейшей эскалации между Россией и Украиной находится "под контролем". Он также подчеркнул, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским играют ключевую роль в потенциальных переговорах о прекращении боевых действий.

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Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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