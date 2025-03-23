'Никто другой не смог бы': Трамп заявил, что знает Путина и может его остановить

Ключевые тезисы:
- Трамп имеет "хорошие" отношения с Путиным и Зеленским
- Никто другой не смог бы остановить войну
- Трамп "очень хорошо" знает Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между страной-агрессором Россией и Украиной находятся "под контролем". Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.
В частности, Трамп рассказал, что его "хорошие" отношения с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.
"Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы. Никто. Ноль", - добавил он.
Кроме того, президент США отметил, что "очень хорошо" знает Путина.
"Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Крым, и он забрал Грузию, когда президентом был Буш, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все. Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить", - подытожил Трамп.
Заявления Трампа о войне - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп говорил, что не устанавливал российскому диктатору Владимиру Путину крайний срок для согласования режима прекращения огня с Украиной. Однако такой дедлайн может быть установлен.
Трамп сообщал, что переговоры между Украиной и Россией прогрессируют, и обе стороны приближаются к достижению полного прекращения огня.
Кроме того, в четверг, 20 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" подпишет соглашение с Украиной о редкоземельных минералах.
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Издание Bloomberg
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