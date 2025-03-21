"Есть контуры мирного соглашения": Трамп об окончании войны в Украине

Президент США поделился своими впечатлениями от телефонных разговоров с Зеленским и Путиным.

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Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

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Украина и РФ приближаются к достижению полного прекращения огня

Трамп отреагировал на телефонные разговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Украиной и Россией прогрессируют, и обе стороны приближаются к достижению полного прекращения огня. Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что у нас будет прекращение огня на многих участках. У них было много оружия, направленного друг на друга. Одни солдаты окружены другими солдатами... Мы собираемся довольно скоро достичь полного прекращения огня, и сейчас ведутся переговоры по договору - договору о разделе земель и т.д.", - заявил Трамп. видео дня

Он отметил, что уже "есть контуры мирного соглашения" по войне в Украине.

"Я думаю, что у нас есть контуры соглашения. Я надеюсь, что мы заключим его в пределах разумного", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Американский лидер также рассказал об "очень хороших дискуссиях" с Зеленским и Путиным.

"У меня были очень хорошие дискуссии с президентом Зеленским и президентом Путиным... Думаю, что у нас есть определенные договоренности", - подчеркнул Трамп.

Он еще раз заявил, что хочет "остановить убийства россиян и украинцев". А также "стремится вернуть средства", которые потратила администрация Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму $350 миллиардов.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, во время телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 18 марта Путин выдвинул Трампу ряд требований для перемирия. В своем первом заявлении по итогам переговоров с Путиным Трамп назвал этот разговор "очень хорошим" и "продуктивным".

Днем позже Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Оба лидера согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира. Зеленский верит, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно достичь прочного мира уже в этом году.

Позже в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Американские чиновники уточнили, что Трамп полностью проинформировал Зеленского о своем разговоре с Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах.

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