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"Есть контуры мирного соглашения": Трамп об окончании войны в Украине

Марина Фурман
21 марта 2025, 19:15
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Президент США поделился своими впечатлениями от телефонных разговоров с Зеленским и Путиным.
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Основное:

  • Украина и РФ приближаются к достижению полного прекращения огня
  • Трамп отреагировал на телефонные разговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Украиной и Россией прогрессируют, и обе стороны приближаются к достижению полного прекращения огня. Такое мнение он высказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, что у нас будет прекращение огня на многих участках. У них было много оружия, направленного друг на друга. Одни солдаты окружены другими солдатами... Мы собираемся довольно скоро достичь полного прекращения огня, и сейчас ведутся переговоры по договору - договору о разделе земель и т.д.", - заявил Трамп.

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Он отметил, что уже "есть контуры мирного соглашения" по войне в Украине.

"Я думаю, что у нас есть контуры соглашения. Я надеюсь, что мы заключим его в пределах разумного", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Американский лидер также рассказал об "очень хороших дискуссиях" с Зеленским и Путиным.

"У меня были очень хорошие дискуссии с президентом Зеленским и президентом Путиным... Думаю, что у нас есть определенные договоренности", - подчеркнул Трамп.

Он еще раз заявил, что хочет "остановить убийства россиян и украинцев". А также "стремится вернуть средства", которые потратила администрация Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму $350 миллиардов.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, во время телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 18 марта Путин выдвинул Трампу ряд требований для перемирия. В своем первом заявлении по итогам переговоров с Путиным Трамп назвал этот разговор "очень хорошим" и "продуктивным".

Днем позже Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Оба лидера согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира. Зеленский верит, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно достичь прочного мира уже в этом году.

Позже в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Американские чиновники уточнили, что Трамп полностью проинформировал Зеленского о своем разговоре с Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
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