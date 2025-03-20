Трамп ошибся относительно войны в Украине и допустил стратегическую ошибку - эксперт

Нынешняя политика Трампа как в отношении Украины и России, так и в отношении других государств, будет иметь в будущем серьезные негативные последствия.

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Трамп ошибся насчет войны в Украине и допустил стратегическую ошибку/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основные тезисы Евгения Добряка:

Нынешняя политика Трампа может привести к глобальной войне

То, как Трамп видит войну РФ против Украины, может иметь опасные последствия

Нынешняя политика американского президента Дональда Трампа не укладывается в систему глобального управления миром такой большой страны-гегемона, как США.

Политика Трампа может привести к глобальной войне. Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Евгений Добряк в эфире телеканала "Эспрессо".

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"То, что делает сегодня Дональд Трамп и его политика, вообще не укладывается в систему глобального управления миром такой большой страны-гегемона, как США. Начиная от торговых войн с союзниками и заканчивая внутриполитической повесткой дня. Все эти вещи могут повлиять на глобальные процессы настолько сильно, что на сегодня тайваньское руководство и другие институты говорят о том, что военная операция Китая может состояться в 2027 году, а возможно и раньше. И это всё - политика Трампа. Вот в чем вся опасность, и прежде всего его видение войны России против Украины", - отметил Добряк.

Также он отметил, что еще одна ошибочная стратегия Трампа касается его веры в то, что он якобы сможет отделить страну-агрессора Россию от Китая, предложив для этого какие-то бизнес-модели, соглашения о сотрудничестве для углубления отношений России с США. Однако, по словам эксперта, этого никогда не будет, это невозможно.

"Подобное притягивает подобное, и уже Китай ни в коем случае не отпустит Россию от себя. Он поглотил ее полностью - экономически, через военно-техническое сотрудничество, высокий уровень товарооборота, который спасает экономику России. Китай не отпустит Россию, а Трамп думает, что сможет это изменить", - считает Добряк.

По словам эксперта, сейчас сложно сказать, какой будет ситуация в будущем, ведь Путин сейчас смотрит на Трампа и использует его в своих собственных интересах, манипулируя им, как может.

"Путин играет свою игру и будет использовать Трампа максимально. Если Трамп этого не поймет и не примет кардинальных, жестких решений по этому поводу, то нас ждет очень сложная ситуация не только для Украины, но и для Европы и архитектуры европейской безопасности. На глобальном уровне могут возникнуть серьезные вызовы, которые могут привести к глобальной, реальной, серьезной войне из-за такой политики Трампа", - подытожил эксперт.

Переговоры Трампа с Путиным - последние новости

Как сообщал Главред, во время телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 18 марта Путин выдвинул Трампу ряд требований для перемирия. В своем первом заявлении по итогам переговоров с Путиным Трамп назвал этот разговор "очень хорошим" и "продуктивным".

После этого в NYT рассказали, почему разговор с Путиным разочаровал Трампа. Кремль не поддержал 30-дневную остановку боевых действий, предложенную США.

Аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ и отметил, что Путин пригрозил Трампу. Путин отказался от предложения США и выдвинул список нереалистичных требований, отметил Филипп Пятов.

Переговоры Трампа с Зеленским - последние новости

Напомним, 19 марта Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме. Трамп заявил о "хорошем разговоре" с президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что детали переговоров будут раскрыты в ближайшее время.

Позже в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом. Зеленский и Трамп обсудили частичное прекращение огня и удары по энергетической инфраструктуре.

После этого в Белом доме рассказали о "фантастическом разговоре" Трампа с Зеленским. Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.

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