Путин пригрозил Трампу: аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ

Путин отказался от предложения США и выдвинул список нереалистичных требований, отметил Филипп Пятов.

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Путин шантажирует Трампа, требуя прекратить помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп пытался убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня, но взамен получил список требований

Единственная уступка Кремля - обещание не атаковать энергетическую инфраструктуру

Россия дала понять США что продолжит воевать, если Вашингтон не прекратит поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пытался убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Однако вместо конструктивного диалога Путин выдвинул длинный список почти невыполнимых требований. Об этом рассказал политический обозреватель BILD Филипп Пятов.

Единственной условной уступкой Путина стало его согласие не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение 30 дней, но только при условии, что Киев также воздержится от ударов по аналогичным российским объектам. Впрочем, Пятов отмечает, что даже это не является актом доброй воли Кремля.

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"Россия не в состоянии защитить свои НПЗ и склады от атак украинских БПЛА. Российские атаки на украинские электростанции были болезненными, но не такими эффективными, как хотелось бы Кремлю, поскольку украинцы пережили все три зимы войны", - отметил он.

Еще одна деталь, на которую обратил внимание Пятов, - это значительные расхождения между заявлениями Трампа и Кремля о результатах переговоров.

"Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики и инфраструктуры", - заявил президент США.

Однако в заявлении Кремля речь шла только об энергетической инфраструктуре.

"Является ли это лингвистическим или фактическим недоразумением - неясно! До сих пор Россия ежедневно атаковала не только энергетические объекты, но и гражданскую инфраструктуру (например, больницы, школы)", - отметил Пятов.

Еще одно разногласие касается перспектив полного прекращения огня. Трамп заявил, что стороны пришли к "общему пониманию", что будут работать над достижением мира как можно скорее.

Однако в заявлении РФ не содержится никакого упоминания о "скором" прекращении боевых действий. Наоборот, Кремль поставил ультиматум: перемирие возможно только при условии, что Украина свернет мобилизацию и прекратит получать западное оружие.

Пятов также отметил, что в российском заявлении содержится угроза США.

"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", - сказал обозреватель.

Как отметил Пятов, Путин дал понять Трампу, что готов к дальнейшей эскалации, если США не прекратят поддерживать Украину.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным - главное

Как сообщал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор длился около двух часов, а главной темой стало прекращение войны.

По словам Трампа, во время обсуждения удалось договориться о немедленном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Он охарактеризовал переговоры как "очень хорошие и продуктивные".

Однако в Кремле сделали совсем другой акцент. Владимир Путин заявил, что ключевым условием прекращения войны является остановка военной помощи Украине со стороны Запада. Москва также выдвинула ряд требований и заявила о поддержке идеи частичного перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления обоих лидеров, подчеркнув, что Киев поддерживает прекращение атак на энергосистему, но предостерег: в случае нарушения договоренностей украинские силы ответят ударами по российским объектам.

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