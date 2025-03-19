'Путин над нами смеется, это ошибка': реакция мира на переговоры Трампа и Путина

Разговор между Дональдом Трампом и диктатором Путиным вызвал неоднозначную реакцию мировых лидеров, которые оценили его влияние на перспективы мира в Украине.

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Как отреагировали в мире на переговоры Трампа и Путина / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Как отреагировали во Франции и Германии на переговоры Трампа и Путина

Почему соглашение о прекращении ударов по энергетике не имеет ценности

Какова истинная цель Кремля в переговорах с Трампом

После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, мировые лидеры выразили различные реакции на достигнутые договоренности. Во время этой беседы Путин согласился на ограниченное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины, но воздержался от поддержки более широкого мирного плана.

Главред собрал реакции лидеров мира на переговоры Трампа и Путина.

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Реакция Макрона и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали первые шаги к прекращению огня в российско-украинской войне, подчеркнув важность справедливого, длительного и надежного мира для Украины.

Лидеры отреагировали на переговоры президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, состоявшиеся вечером 18 марта, и обсудили ситуацию во время совместной пресс-конференции.

Шольц подчеркнул, что конечной целью всех мирных инициатив должен стать справедливый и долговременный мир для Украины.

"Озвученный призыв прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру может стать первым шагом на этом пути. То же касается инициативы технических переговоров по прекращению огня на море. Следующим шагом должно быть полное прекращение огня в Украине как можно быстрее", - отметил он, передает oboz.ua.

Макрон, в свою очередь, заявил, что переговоры движутся в правильном направлении, и подчеркнул, что Франция всегда поддерживала мир, призывая не поддаваться манипуляциям по переоценке ценностей.

"Это историческая роль Германии и Франции вместе и всей Европы наряду с украинцами. Последние дискуссии движутся в правильном направлении. И мы хотим прочного и длительного урегулирования для Украины и безопасности в Европе", - сказал Макрон.

Канцлер Германии также подчеркнул, что любое решение должно приниматься только при участии Украины. Макрон добавил, что цель - достижение надежного и подконтрольного режима прекращения огня, а также начать всесторонние мирные переговоры, которые обеспечат устойчивый мир и соответствующие гарантии.

Позиция Британии

Правительство Великобритании подчеркнуло важность справедливого и прочного мира для Украины после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 18 марта.

Как цитирует Sky News, представитель британского правительства заявил, что Лондон приветствует "прогресс, достигнутый президентом Трампом в направлении прекращения огня". В то же время Великобритания отмечает, что дальнейшие переговоры должны привести к "справедливому и долговременному миру для Украины".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы Россия больше никогда не смогла осуществить незаконное вторжение", - добавил представитель.

Реакция ЕС

В то же время верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, как сообщает Reuters, заявила, что телефонный разговор Трампа с Путиным подтвердил невозможность доверять России.

"Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет понятно, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки", - заявила Каллас журналистам в Брюсселе.

Путин отказался согласиться на полное 30-дневное прекращение огня, на которое рассчитывал Трамп как на первый шаг к длительному мирному соглашению.

Эффективно ли прекращение ударов по энергетике - Минобороны Германии

Соглашение между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по 30-дневному прекращению атак на энергетическую инфраструктуру Украины и России не имеет никакой ценности.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF, подчеркнув, что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины продолжаются, несмотря на телефонный разговор Трампа с Путиным, передает DW.

"Путин ведет здесь игру. Я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать", - высказался Писториус

По его словам, требования Кремля направлены на ослабление Киева, позволяя России наращивать военную силу вблизи границы или на оккупированных территориях. Писториус выразил убеждение, что Трампу придется отреагировать на это, учитывая силу и международную репутацию США. Он также отметил, что Европа остается в стороне от переговоров между Трампом и Путиным.

"Это ошибка, потому что, в конце концов, мир - если он должен быть - должен быть обеспечен и на европейской земле", - подчеркнул министр обороны Германии.

Борис Джонсон - Путин "смеется над нами"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя результаты переговоров 18 марта, заявил, что Путин стремится превратить Украину в "вассальное государство". В заметке в X он подчеркнул, что российский диктатор продолжает убивать украинцев и пытается разоружить и нейтрализовать страну. По словам Джонсона, Путин не ведет настоящих переговоров, а просто "смеется над нами".

"Какая неожиданность - Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев", - написал Джонсон.

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