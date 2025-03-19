Трамп заинтересован в Путине: Горбач объяснил, какой мирный план выберут США

Несмотря на политику президента США в отношении России у Украины есть все шансы победить в войне.

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В Кремле воспользуются благосклонностью Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Горбач:

Трамп не заинтересован в давлении на РФ

Путин будет использовать президента США

Украине важно не поддаваться давлению РФ и США, тогда она может выиграть войну

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио накануне разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина говорил о как минимум двух планах по развязыванию и завершению войны в Украине.

План Б предусматривал более жесткие действия в сторону страны-агрессора России. Однако США вряд ли будут его применять. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, не стоит рассчитывать на серьезные шаги со стороны Штатов потому, что Трамп не демонстрирует никаких морально-волевых качеств для принятия жестких решений.

Смотрите видео о том, какими могут быть действия США в отношении Украины и РФ в ближайшее время:

"Наоборот, он пытается угождать перед Путиным в надежде на будущие геоэкономические, геополитические или даже частно-бизнес-проекты. Поэтому нет, жестких действий от США не стоит ожидать. Могут быть намеки, имитация давления, громкие заявления о каких-то новых санкциях или другие показательные жесты, но реальных шагов не будет. Наоборот, будут все новые уступки Владимиру Путину, поскольку именно Трамп заинтересован в Путине, а не наоборот. Он это откровенно демонстрирует, и не воспользоваться этим в Кремле было бы просто нелепо", - отметил Горбач.

В ближайшее время Украина и весь демократический мир могут стать свидетелями того, как Путин использует Трампа. И вопрос лишь в том, каким будет ответ Украины.

"Я убежден, что мы не должны соглашаться на путинские условия и не должны поддаваться давлению Трампа. Мы не проиграли эту войну - это самое главное, на чем нам нужно стоять. И нам не могут диктовать условия капитуляции. Украина имеет все шансы со временем даже ее выиграть, при, повторюсь, европейской поддержке и помощи", - подытожил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Давление Трампа на Россию - что известно

Напомним, Главред писал, министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что США готовы "без колебаний" ввести против РФ самые жесткие санкции. Это планируют сделать в случае необходимости.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предупреждал, что президент США Дональд Трамп может быть раздражен поведением Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина, когда осознает, что его условный партнер обещает одно, а действует совершенно по-другому. Только тогда США могут применить важные рычаги влияния.

Накануне в СМИ появилась информация, якобы команда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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