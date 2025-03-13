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На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

Виталий Кирсанов
13 марта 2025, 23:42
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У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей.
санкции
Команда Трампа ужесточает санкции против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Минфин США дал разрешение на отмену исключения, введенного при Байдене
  • Санкции затрудняют покупку российской нефти другими странами

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации четырех источников, команда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

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Отмечается, что Минфин США дал разрешение на отмену 60-дневного исключения, введенного администрацией Джо Байдена в январе, которое позволило продолжать определенные энергетические транзакции с участием попавших под санкции российских банков. Таким образом банки больше не будут иметь доступ к платежным системам США для проведения крупных операций с энергетикой.

В число российских финансовых учреждений, которые были освобождены от санкций, входили Внешэкономбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург" и Центральный банк России.

"Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам затрудняет покупку российской нефти другими странами, тем самым ограничивая ее мировое предложение. Это может привести к скачку цены за нефть еще на 5 долларов за баррель, что является заметным скачком после снижения цен в течение последних недель", – говорится в материале.

Отмечается, что усиление ограничений также связано с попыткой американской администрации убедить Москву согласиться на предложенное 30-дневное прекращение огня в войне РФ против Украины.

Кроме того, как уточняет "Европейская правда", так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек в среду, 12 марта, позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ.

В лицензии говорилось, что исключение касается транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По словам источника журналиста Fox News, Соединенные Штаты "будут продолжать применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов" для завершения войны в Украине.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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