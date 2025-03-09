"Вы будете отвечать": в США анонсировали "адские санкции" против РФ

Речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ, говорит Линдси Грэм.

https://glavred.info/world/vy-budete-otvechat-v-ssha-anonsirovali-adskie-sankcii-protiv-rf-10645868.html Ссылка скопирована

В США не исключают новые санкции против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Грэм сообщил о подаче законопроекта о новых санкциях против РФ

Речь пойдет о санкциях в отношении банковского и энергетического секторов РФ

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что на следующей неделе подаст в Конгресс законопроект о новых санкциях против России.

Как подчеркнул он в интервью Fox News Sunday, в законопроекте речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ, передает "Голос Америки".

видео дня

"Что касается России, то на следующей неделе я представлю санкции против ее банковского и энергетического секторов, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе", - сказал Грэм.

Сенатор вспомнил о беспощадной угрозе президента США Дональда Трампа увеличить экономические и банковские санкции против РФ.

"Хочу, чтобы россияне знали - я не против говорить с вами о том, как завершить эту войну, но вы будете отвечать за эту войну и если россияне не придут к столу переговоров, мы должны увеличить санкции, как президент Трамп заметил", - добавил Грэм.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

Другие новости:

Что такое Голос Америки? Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), вещающая на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред