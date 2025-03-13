Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

Главное:
- Трамп готов максимально давить на Украину и РФ
- Трамп готов ввести самые жесткие санкции против РФ
США готовы "без колебаний" ввести против РФ самые жесткие санкции. Это планируют сделать в случае необходимости. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает CNBC.
Такие санкции являются частью плана американского президента Дональда Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Трамп готов оказать "максимальное давление на обе стороны".
При этом Бессент раскритиковал санкции, которые ввел предыдущий президент США Джо Байден.
"Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем его до 10", - сказал Бессент.
Прекращение огня в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.
На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.
Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.
Другие новости:
- "Путину придется выбирать": в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ
- ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения: какие территории Украина получит взамен
- "Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред