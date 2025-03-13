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Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 18:22обновлено 13 марта, 18:58
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Американский президент готов оказать максимальное давление на обе стороны.
Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции
Трампа готов ввести против РФ самые жесткие санкции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное:

  • Трамп готов максимально давить на Украину и РФ
  • Трамп готов ввести самые жесткие санкции против РФ

США готовы "без колебаний" ввести против РФ самые жесткие санкции. Это планируют сделать в случае необходимости. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает CNBC.

Такие санкции являются частью плана американского президента Дональда Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Трамп готов оказать "максимальное давление на обе стороны".

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При этом Бессент раскритиковал санкции, которые ввел предыдущий президент США Джо Байден.

"Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем его до 10", - сказал Бессент.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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