'Путину придется выбирать': в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ

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- Подоляк спрогнозировал вероятные результаты переговоров
- Путину придется делать выбор, считают в ОП
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятные результаты переговоров представителей команды Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
"Он (Трамп, ред.) не пойдет на уступки России, потому что это вопрос глобального лидерства", – подчеркнул он в эфире 24 Канала.
Представитель ОП считает, что исторически Россия является конкурентом США, а Трамп предлагает свое видение, которое не будет совпадать с представлениями Путина.
Он говорит, что у Трампа на кону стоит репутация и политическое доминирование, а если Россия продолжит врать, обнуляя репутацию президента США – последствия для Путина будут очень жесткие.
Подоляк убежден, что Путину придется делать выбор: либо он играет в игру Трампа, поддерживая формулу, либо заявить о готовности продолжать войну, пока его не заставят ее остановить.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.
Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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