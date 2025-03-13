Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

Юрий Берендий
13 марта 2025, 18:00
185
Путин будет пытаться затягивать переговорный процесс прекращения огня выдвигая нереалистичные условия, которые должна выполнить Украина, отметил Подоляк.
'Два события решат все': чего ждать от Путина после переговоров в Джидде
Чего ждать от Путина после переговоров в Джидде / Колаж Главрел, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Подоляк:

  • Путин может попытаться подорвать репутацию Трампа
  • Стоит дождаться двух событий, которые определят дальнейшую ситуацию

11 сентября во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США о месячном прекращении огня, теперь ждут ответа Кремля. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения готовности России к этому шагу. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что ключевой вопрос - определение нейтральной стороны, которая будет контролировать соблюдение перемирия.

Он также отметил, что Путин может попытаться подорвать репутацию Трампа.

видео дня

По словам Подоляка, нужно дождаться нескольких важных событий, после чего станет понятно, будет ли ответ РФ адекватным. Он выразил сомнение в готовности Кремля принять это предложение. Если Москва откажется, то стоит ожидать реакции США на попытку Кремля подорвать имидж Трампа.

"Надо дождаться 2 события: встречи в Москве Виткоффа с Путиным, чтобы понять, о чем они будут говорить; официального заявления России относительно предложения 30-дневного перемирия", - отметил Подоляк.

Если удастся достичь месячного прекращения огня, Кремль, вероятно, начнет выдвигать условия перед дальнейшими переговорами, считает советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, следующим этапом станет обсуждение финального урегулирования войны, однако без действенных рычагов влияния заставить Россию пойти на уступки будет невозможно.

"Путин точно будет затягивать переговорный процесс, периодически выдвигая неприемлемые пункты. Как себе кто-то в России представляет, что Украина откажется от поставок ей оружия? Или же как Украина или международные сообщества могут согласиться на силовой захват чужих территорий и юридическую фиксацию их за страной-агрессором?", - озвучил Подоляк.

Он отметил, что согласие на условия Кремля создаст опасный прецедент, который может спровоцировать десятки новых конфликтов в мире. Современные границы определены юридически, даже если в прошлом существовали другие государства. Поэтому, по его мнению, региональные сообщества не поддержат пересмотр границ силовым путем, а все территориальные претензии России являются бессмысленными.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США относительно 30-дневного режима прекращения огня с возможностью продления. Однако реализация этого перемирия зависит от согласия России. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква отметил, что даже в случае отказа Москвы переговоры нельзя будет считать безрезультатными.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может выдвинуть собственные условия для согласования на 30-дневное перемирие, в частности требовать прекращения поставок оружия в Украину. В то же время такое решение значительно усилило бы позиции Кремля, лишив США рычагов влияния на дальнейшие переговоры, а также противоречило бы договоренностям, при которых Украина согласилась на прекращение огня.

Скептицизм относительно действенности временного перемирия выражают и украинские военные. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня во время АТО/ООС, поэтому его соблюдение на этот раз также остается под большим вопросом.

Другие новости:

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование режим прекращения огня мирные переговоры с Россией Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции против РФ

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции против РФ

18:22Политика
Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

18:08Война
"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

18:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

Последние новости

18:22

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции против РФ

18:08

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

18:00

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

17:51

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

17:31

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - СнегиревРоссия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину "козырей" перед переговорами - Снегирев
17:18

ВСУ могут выйти из Курщины в рамках сделки: какие территории Украина получит взаменВидео

17:17

Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

17:07

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

17:01

Теперь официально: Дмитрий Комаров сделал заявление о разводе

Реклама
16:58

2 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать - приметы 14 марта

16:55

Секретный сын Лукашенко показался в Москве: как он выглядит

16:50

"Путину придется выбирать": в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ

16:42

РФ не удастся использовать Покровск, как аргумент во время переговоров - эксперт

16:12

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют СШАВидео

15:59

Россия будет усиливать давление: эксперт назвал опасное направление фронтаВидео

15:50

"Худший дом" в окрестностях стал настоящей жемчужиной: весь ТикТок в восторге

15:22

США не могут выступать против ударов ВСУ по России: Шейтельман объяснил почемуЭксклюзив

15:16

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Рада приняла закон

14:47

Зеленский раскрыл детали переговоров с США и упрекнул РФ за молчание

14:45

Астрономы открыли аж четыре новые планеты: есть ли там инопланетная жизнь

Реклама
14:44

"Пока наслаждаемся": блогерша Таня Пренткович в третий раз стала мамой

14:33

США могут быть причастны к выходу ВСУ из Курской области - Романюк

14:22

Украинский военный рассказал, как спас раненого парня в ВенецииВидео

14:15

Знают не все: кто может рассчитывать на социальную помощь в Украине

13:58

Дочь Путинистки Успенской под кайфом опозорила мать своей выходкойВидео

13:53

Ввод Западом войск в Украину: прогноз переброски европейских миротворцевВидео

13:19

Пока не заключат мир: ВСУ предупредили, какой замысел Путина воплощает армия РФ

13:16

Дочь Ани Лорак проигнорировала свадьбу матери на Мальдивах - причина

13:04

Когда начинается сезон рыбалки в Украине: стоит знать, чтобы не получить штраф

13:00

Свадьба Лорак: певица надела почти идентичное платье на второе бракосочетание

12:44

Россияне перебросили новые резервы через Оскол: майор назвал направление

12:36

Дроны ГУР разнесли замаскированное производство беспилотников в РФ

12:31

Звезда фильмов "Брат" и путинист Сухоруков попал в больницу с острым инфарктом

12:12

РФ может отказаться от перемирия: в ОП рассказали, чем это обернется для Украины

12:02

Клубы черного дыма: в Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦВидео

11:58

Пойдет ли РФ на перемирие и что будет с соглашением с США по ресурсам - прогнозВидео

11:43

В Европе обсуждают удары по объектам РФ в случае срыва Кремлем перемирия – AP

11:26

В Украине подорожала коммуналка: за что украинцам нужно платить больше

11:20

Китайский гороскоп на завтра 14 марта: Драконам - споры, Быкам - сложности

11:06

Искренняя забота о других: 3 знака зодиака, известные своей щедростью

Реклама
10:59

Когда и как правильно обрезать виноград весной: все тонкости процесса

10:53

Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

10:52

Дуда обратился к Трампу по поводу "ядерки": чего хочет польский президент

10:42

Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

10:41

Вернется ли Трамп к поддержке Украины: Жданов назвал главный нюансВидео

10:23

"Валерия поймали": Меладзе попал в неприятности в Москве

09:48

Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

09:41

У Украины закончились дальнобойные баллистические ракеты ATACMS – АР

09:40

РФ изложила США требования по Украине: в Reuters узнали, чего хочет Кремль

09:32

Предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца - первые детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять