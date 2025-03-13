'Два события решат все': чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

Путин будет пытаться затягивать переговорный процесс прекращения огня выдвигая нереалистичные условия, которые должна выполнить Украина, отметил Подоляк.

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Чего ждать от Путина после переговоров в Джидде / Колаж Главрел, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Подоляк:

Путин может попытаться подорвать репутацию Трампа

Стоит дождаться двух событий, которые определят дальнейшую ситуацию

11 сентября во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США о месячном прекращении огня, теперь ждут ответа Кремля. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения готовности России к этому шагу. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что ключевой вопрос - определение нейтральной стороны, которая будет контролировать соблюдение перемирия.

Он также отметил, что Путин может попытаться подорвать репутацию Трампа.

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По словам Подоляка, нужно дождаться нескольких важных событий, после чего станет понятно, будет ли ответ РФ адекватным. Он выразил сомнение в готовности Кремля принять это предложение. Если Москва откажется, то стоит ожидать реакции США на попытку Кремля подорвать имидж Трампа.

"Надо дождаться 2 события: встречи в Москве Виткоффа с Путиным, чтобы понять, о чем они будут говорить; официального заявления России относительно предложения 30-дневного перемирия", - отметил Подоляк.

Если удастся достичь месячного прекращения огня, Кремль, вероятно, начнет выдвигать условия перед дальнейшими переговорами, считает советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, следующим этапом станет обсуждение финального урегулирования войны, однако без действенных рычагов влияния заставить Россию пойти на уступки будет невозможно.

"Путин точно будет затягивать переговорный процесс, периодически выдвигая неприемлемые пункты. Как себе кто-то в России представляет, что Украина откажется от поставок ей оружия? Или же как Украина или международные сообщества могут согласиться на силовой захват чужих территорий и юридическую фиксацию их за страной-агрессором?", - озвучил Подоляк.

Он отметил, что согласие на условия Кремля создаст опасный прецедент, который может спровоцировать десятки новых конфликтов в мире. Современные границы определены юридически, даже если в прошлом существовали другие государства. Поэтому, по его мнению, региональные сообщества не поддержат пересмотр границ силовым путем, а все территориальные претензии России являются бессмысленными.

Результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США относительно 30-дневного режима прекращения огня с возможностью продления. Однако реализация этого перемирия зависит от согласия России. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква отметил, что даже в случае отказа Москвы переговоры нельзя будет считать безрезультатными.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может выдвинуть собственные условия для согласования на 30-дневное перемирие, в частности требовать прекращения поставок оружия в Украину. В то же время такое решение значительно усилило бы позиции Кремля, лишив США рычагов влияния на дальнейшие переговоры, а также противоречило бы договоренностям, при которых Украина согласилась на прекращение огня.

Скептицизм относительно действенности временного перемирия выражают и украинские военные. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня во время АТО/ООС, поэтому его соблюдение на этот раз также остается под большим вопросом.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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