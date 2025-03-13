Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Отказ России от прекращения огня на фронте на 30 дней может закончиться для Кремля катастрофическими последствиями со стороны администрации президента Трампа.

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Прекращение огня в Украине - что означает отказ России и какие будут последствия / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Россия отказалась от перемирия на 30 дней

Какова цель заявлений РФ об отказе от плана Трампа

Как США могут наказать Россию за отказ от перемирия

13 марта 2025 года специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по 30-дневному прекращению огня в Украине. Эта инициатива является частью усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта, который длится уже более трех лет. Однако, советник Путина Юрий Ушаков выразил скептицизм относительно этого предложения, отметив, что временное перемирие лишь предоставит украинским силам возможность перегруппироваться, и подчеркнул необходимость долгосрочного и всеобъемлющего мирного решения, которое будет учитывать интересы России.

Главред собрал главное, что стоит знать о позиции России относительно перемирия на фронте на 30 дней и чем это может обернуться для Кремля.

Какова цель визита спецпредставителя Трампа в Москву

Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа Самолет спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа 13 марта приземлился в Москве, сообщают российские СМИ со ссылкой на авиационную службу, передает Радио Свобода. Отмечается, что Gulfstream G650 прибыл из Катара.

Еще 12 марта в Белом доме подтвердили отправку спецпосланника Дональда Трампа в Москву. Это официально заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

"Наша команда активно работает. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Москву для переговоров о прекращении огня в Украине", - сказала она.

В то же время она отказалась комментировать, какие меры администрация Трампа может принять, если Россия нарушит инициированное США прекращение огня. Левитт назвала это гипотетическим вопросом, который пока не имеет смысла обсуждать.

Также стало известно, что советник США по нацбезопасности Майк Волц 12 марта провел переговоры с представителями РФ.

По данным Bloomberg, Стив Уиткофф отправился в Москву для встречи с Путиным, поскольку администрация Дональда Трампа пытается достичь прекращения огня в войне России против Украины.

Какова роль Стива Уиткоффа для завершения войны в Украине / Инфографика: Главред

Почему Россия отказалась от перемирия на 30 дней

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временном перемирии в Украине, а стремится к долгосрочному урегулированию. По его словам, эту позицию он уже изложил советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Волцу, передает УНИАН.

"Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные беспокойства. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - сказал Ушаков.

Смотрите видео заявления Ушакова об отказе от прекращения огня:

Фото: скриншот

Ушаков также отметил, что "имитация мирных инициатив в отношении Украины" никому не нужна, а предложенное перемирие назвал "лишь паузой для украинской армии".

"Вчера он (Волц - ред.) мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.

В то же время, по его словам, между Россией и США продолжается "нормальный обмен мнениями, в Несмотря на это, по его словам, между РФ и США продолжается конструктивный обмен мнениями, и Москва надеется, что Вашингтон учтет ее требования по урегулированию войны.

Он также заявил, что США понимают: членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров по мирному урегулированию.

Кроме того, Ушаков сообщил, что США уже определили посредника для переговоров с Россией, и это не Стив Уиткофф.

Смотрите видео Главреда об отказе РФ от прекращения огня:

Какова цель заявлений РФ об отказе от плана Трампа

Россия традиционно пытается исказить реальность, представляя себя "главным миротворцем". Именно так можно расценивать заявление Юрия Ушакова о якобы отсутствии интереса к кратковременному 30-дневному прекращению огня. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, слова Ушакова пока не означают официальный отказ России от перемирия, поскольку окончательное решение принимает Владимир Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня - это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", - отметил Коваленко.

Чем обернется для России отказ от перемирия

Белый дом рассматривает возможность, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа тщательно проанализирует ситуацию, чтобы оценить намерение Кремля, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного прекращения огня на 30-60 дней, а длительного мира. По его словам, США внимательно будут следить за реакцией РФ на предложенное перемирие.

"Если Россия скажет "нет", то нам нужно будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут "нет", это скажет многое о том, каковы их цели и настрой", - говорит Рубио.

Также Рубио отметил, что на последних переговорах представителей США и России российская сторона выразила готовность завершить войну, однако признал, что переговоры будут сложными и длительными.

После того как США и Украина в Джидде договорились о прекращении огня, ожидается ответ Москвы. Президент США Дональд Трамп 12 марта намекнул, что у него есть рычаги влияния на Путина, сообщает Sky News.

Трамп заявил, что ожидает от РФ согласия на прекращение огня, но если Путин откажется - будут последствия.

"Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира". Эти "финансовые вещи" могут быть "разрушительными" для Москвы", - сказал Трамп журналистам", - заявил президент США.

В то же время Трамп выразил надежду, что ему не придется применять давление на Кремль. Он также напомнил, что во время его первого президентского срока Россия не захватывала территории Украины.

Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как Трамп может принудить Россию к миру

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду отметил, что США все еще имеют значительные рычаги давления на Россию.

По его словам, украинские медиа почти не обратили внимание на важный факт - отключение 12 российских банков от SWIFT. Это стало серьезным ударом по банковской системе РФ, на который администрация Байдена ранее не решалась.

"Можем считать, что отключение этих банков можно рассматривать как предупредительный сигнал Москве: если Россия не пойдет на уступки, то ее взаиморасчеты за нефть и газ станут практически невозможными", - сказал он.

Он добавил, что второй весомый аспект - санкции против танкерного флота России. Официально США рассматривают возможность их смягчения, однако до 70% российского "теневого флота" пока простаивает.

Кроме этого, были прямые операции против танкерного флота РФ, в частности серия взрывов российских танкеров - как в порту Усть-Луга, так и в территориальных водах Италии. Снегирев отметил, что хотя нет прямых доказательств причастности украинской разведки, эти события являются показательными.

Аналитик отметил, что также стоит вспомнить белорусский калий: снятие санкций США с белорусских компаний существенно ударило по экономике РФ, лишив ее значительных доходов.

"И, наконец, риторика Трампа. Он четко дал понять: если Россия не сядет за стол переговоров, то ее ожидают еще более жесткие санкции, в частности против энергетического и банковского секторов. Как я уже говорил, те первые шаги администрации Трампа по отключению 12 российских банков были достаточно понятными для российской стороны. Также, соответственно, блокирование вопроса геополитического влияния Российской Федерации", - сказал Снегирев.

Эксперт обратил внимание и на ситуацию в Сирии: России дали понять, что ее военные базы Хмеймим и Тартус находятся в уязвимом положении.

В целом, по его мнению, РФ, вероятно, придется забыть о военно-морском присутствии в Средиземном море, в частности в Сирии.

"Это является частью военно-политического давления на Российскую Федерацию, и это давление является достаточно серьезным. Еще раз подчеркиваю: все заявления о том, что Трамп имеет пророссийские настроения, как минимум, вызывают много вопросов на фоне подобного анализа фактов", - резюмировал он.

Изменится ли политика Трампа в отношении Украины в случае отказа РФ от перемирия

В интервью Главреду политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Соединенные Штаты пока не осуществляли реального давления на Россию, хотя имеют для этого множество инструментов. В частности, речь идет о санкциях, которые обещал ввести Дональд Трамп, а также о возможности предоставления Украине различных видов вооружения.

По его словам, если бы вместо дронов Украина сегодня использовала "Томагавки", это позволило бы наносить удары по мостам через Москву-реку, уничтожать военные объекты в самой столице, в частности военные училища. Однако такие ракеты Киев до сих пор не получил.

"Поэтому против России никакого давления нет. Здесь надо понимать, что Америка стала союзником России. И другие мысли мне трудно было бы сейчас оправдать", - резюмировал он.

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