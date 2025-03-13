Россия будет усиливать давление: эксперт назвал опасное направление фронта

Зона контроля украинских сил в РФ уменьшилась примерно до 350 квадратных километров.

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Дмитрий Снегирев спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред

Главное из заявлений Снегирева:

Россия, скорее всего, будет усиливать давление в Курской области

Зона контроля украинских сил в РФ уменьшилась

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев спрогнозировал развитие ситуации на фронте на фоне сообщений о выходе подразделений ВСУ из Курской области.

"Россия, скорее всего, будет усиливать давление в Курской области, ведь ей нужно лишить Украину "козырей" во время переговорного процесса - то, о чем говорил президент Трамп. В то же время были противоположные заявления президента Зеленского, который отмечает, что присутствие Сил обороны Украины рассматривается как один из возможных рычагов давления на российскую сторону", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что за последнее время зона контроля украинских сил в РФ уменьшилась примерно до 350 квадратных километров, однако украинские войска остаются на вражеской территории.

"Я не исключаю возможности вывода украинских войск из Курской области как элемента политических договоренностей. Это может быть одним из требований Российской Федерации. Россияне прекрасно понимают, что за семь месяцев украинского присутствия в Курской области им не удалось решить этот вопрос ни политическим, ни военным путем", - отметил он.

Снегирев также добавил, что нельзя назвать "успехи" РФ в Курской области исключительно заслугой армии страны-оккупанта, "у меня есть большие опасения на этот счет".

Смотрите видео - интервью Дмитрия Снегирева:

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Как писал Главред, ранее издание Forbes написало, что украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Напомним, Александр Сырский ранее заявил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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