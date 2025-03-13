Россия будет усиливать давление в Курской области, чтобы лишить Украину 'козырей' перед переговорами - Снегирев

Трамп создал россиянам дипломатическую ловушку, после переговоров в Саудовской Аравии давление на РФ продолжится, убежден Дмитрий Снегирев.

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Переговоры между США и Украиной показали нормализацию отношений между странами - Снегирев / Коллаж Главред

В Саудовской Аравии состоялись двусторонние переговоры между Украиной и США. По результатам стороны заявили, что США немедленно возобновляют поставки оружия Украине и предоставление разведданных, а Украина согласилась на 30-дневное перемирие, если на него согласится Россия.

В интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал, изменят ли США риторику в отношении России, почему РФ не будет настаивать на оккупации Харьковщины и есть ли у США рычаги влияния на Украину.

Что в понимании администраций США и Украины можно считать успешными переговорами?

Сам характер переговоров между Соединенными Штатами и Украиной свидетельствует о нормализации отношений между нашими двумя странами после встречи в Овальном кабинете. Со стороны Соединенных Штатов очевидно, что они будут дожимать свою повестку дня. Речь идет не только о прекращении огня как временном соглашении, но и об общем подписании мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией.

Сейчас уже звучат достаточно осторожные заявления, которые следует классифицировать как контролируемую утечку информации со стороны американской делегации. В частности, речь идет о том, что американская сторона будет настаивать на территориальных уступках со стороны Украины. И здесь возникает вопрос, что именно имеет в виду американская сторона.

Если территориальные уступки касаются указов российского диктатора от 30 сентября 2022 года о включении территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, то этот сценарий не удовлетворяет украинскую сторону.

Если же имеется в виду активизация российского наступления в Курской области, которая, кстати, совпала с началом мирного переговорного процесса, и если это считается территориальными уступками, то проблем нет. Мы можем оставить территорию Курской области и, соответственно, требовать от американской стороны аналогичных шагов со стороны Российской Федерации.

Например, в отношении Харьковской области. Ведь американская сторона прекрасно понимает, что россияне вряд ли добровольно оставят территории Херсонской или Запорожской областей, не говоря уже о ситуации с Луганской областью, которую они сейчас фактически полностью контролируют.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о последствиях переговоров между США и Украиной:

На фоне переговорного процесса украинская сторона, в частности президент Украины Владимир Зеленский, заявила, что есть три условия со стороны украинской делегации по окончанию войны. Это гарантии безопасности, санкции против Российской Федерации (причем со стороны Европы) и замороженные российские активы, которые, по мнению украинской делегации, должны обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

Насколько это реалистично? Давайте вспомним высказывания Дональда Трампа относительно гарантий безопасности, когда он ответил на подобный вопрос американского журналиста, заявив: "А где гарантия, что бомба вам не упадет на голову?".

То есть говорить о том, что Соединенные Штаты должны как-то задекларировать характер политических и военных гарантий, не стоит. На мой взгляд, этого не будет. Единственное, что США активно продвигают, - это подписание соглашения о совместной добыче украинских недр, которые, по их мнению, и должны стать гарантией государственного суверенитета нашей страны.

По мнению Соединенных Штатов, сам характер этого договора и, соответственно, долгосрочные инвестиции в украинские недра должны показать Российской Федерации, что Украина остается в политической, экономической и военной сфере влияния США. И речь не идет ни о каком изменении риторики о возможности передачи Украины в орбиту политического влияния Российской Федерации.

Я объясню, почему это важно, чтобы успокоить украинцев. Ведь на фоне даже предыдущих переговоров между российской стороной и представителями администрации Соединенных Штатов состоялась встреча американской делегации с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Причем по итогам этой встречи американская сторона сделала довольно интересное заявление.

Они дали понять Лукашенко, что он может "отдохнуть" от российского военного и политического давления. То есть Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода не только Украины, но даже Республики Беларусь из-под влияния Российской Федерации. И обратите внимание: по итогам этой встречи американская сторона сняла секторальные санкции с белорусского калия.

Тем самым был нанесен достаточно ощутимый удар по российской экономике. Речь идет о том, что после решения предыдущей администрации Байдена о введении секторальных санкций против белорусских предприятий монополистом на мировом рынке стала Российская Федерация, что позволило ей получать большие деньги. Это довольно показательная тактика администрации Трампа.

Поэтому еще раз подчеркиваю: это является ярким признаком того, что речь не идет ни о какой пророссийской риторике Трампа или, соответственно, о "размене" Украины в обмен на невмешательство Российской Федерации в геополитическое разделение мира, речь не идет. Трамп диктует свои условия.

О чем Украина и США договорились в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Каким образом можно достичь выполнения этого пункта плана Трампа по прекращению горячей фазы боевых действий?

Давайте начнем с РФ, ведь сейчас все внимание сосредоточено исключительно на военно-дипломатическом давлении на украинскую сторону. По Украине ситуация более-менее понятна: это пауза в военно-технической помощи и, соответственно, в обмене разведывательными данными. Хотя последнее утверждение довольно противоречиво, судя по активности украинских беспилотников и других средств поражения во время нанесения ударов по территории Российской Федерации. Достаточно вспомнить последние успешные удары Главного управления разведки Министерства обороны Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям в России - уже после появления информации об ограничении обмена разведданными.

Речь идет, в частности, об атаках на НПЗ в Ленинградской области (более 1000 км от Украины), в Чувашии (также более 1000 км), в Рязани и ряде других регионов. Без разведывательных данных проведение таких операций было бы невозможным.

Возможно, информация поступала от европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции. Кроме того, еще до начала эскалации с США Главное управление разведки получило разведывательные данные с финских спутников. Там есть целое созвездие из 42 спутников, что позволяет диверсифицировать источники получения спутниковых данных.

Однако основное давление на Украину, на мой взгляд, касается возможных коррупционных схем, то есть потенциального хищения американских средств представителями украинской власти. Не исключено, что это стало основным элементом давления со стороны США. Трамп заявил, что Соединенные Штаты "посчитают каждый цент", а значит, встанет вопрос целевого использования финансовой помощи.

Стоит вспомнить предыдущие заявления о том, что значительная часть средств, которые США выделяли Украине, фактически оставалась в самих Соединенных Штатах. Кроме того, звучали обвинения в причастности к этому процессу отдельных представителей как Демократической, так и Республиканской партий. То есть риторика была жесткой и безапелляционной.

Если Россия не сядет за стол переговоров, то ее ожидают еще более жесткие санкции - Снегирев / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

А теперь относительно Российской Федерации. Украинские медиа почти не обратили внимание на один важный факт - отключение 12 российских банков от системы SWIFT. Это был серьезный и показательный удар по банковской системе России. Стоит заметить, что администрация Байдена ранее не решалась на такой шаг.

Можем считать, что отключение этих банков можно рассматривать как предупредительный сигнал Москве: если Россия не пойдет на уступки, то ее взаиморасчеты за нефть и газ станут практически невозможными.

Второй важный аспект - санкции против танкерного флота России. Официально заявляется, что США рассматривают возможность смягчения санкций. Однако, по данным той же американской стороны, до 70% российского теневого флота сейчас на якоре.

Кроме того, имели место прямые операции против танкерного флота РФ. Речь идет, в частности, о ряде взрывов российских танкеров - как на рейде в порту Усть-Луга, так и в территориальных водах Италии. На мой взгляд, мы не можем предполагать, что за этим стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, но эти события являются достаточно показательными.

Также стоит вспомнить ситуацию с белорусским калием. Снятие секторальных санкций США с белорусских компаний нанесло существенный экономический удар России, лишив ее миллиардных доходов.

И, наконец, риторика Трампа. Он четко дал понять: если Россия не сядет за стол переговоров, то ее ожидают еще более жесткие санкции, в том числе против энергетического и банковского секторов.

Как я уже говорил, те первые шаги администрации Трампа по отключению 12 российских банков были достаточно понятными для российской стороны. Также, соответственно, блокирование вопроса геополитического влияния Российской Федерации.

Те же события в Сирии, когда Российской Федерации дали четко понять, что вопрос не только в наличии российских баз, но и в том, что Хмеймимская авиационная база и порт Тартус находятся в шатком положении, мягко говоря.

А если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то, скорее всего, Российской Федерации придется забыть о своем военно-морском присутствии в Средиземноморском бассейне, в частности на территории Сирии. Это является частью военно-политического давления на Российскую Федерацию, и это давление является достаточно серьезным. Еще раз подчеркиваю: все заявления о том, что Трамп имеет пророссийские настроения, как минимум, вызывают много вопросов на фоне подобного анализа фактов.

Вы уже чуть ранее упоминали о возможном выходе из Курской области. Соответственно, учитывая ход переговоров, насколько сейчас реален сценарий выхода ВСУ из Курской области? И если говорить о дальнейших действиях России, от представителей которой были заявления о том, что они ожидают ознакомления от Соединенных Штатов относительно деталей переговоров, то как Россия может реагировать на это - чего ждать Украине от россиян?

Россия, скорее всего, будет усиливать давление в Курской области, ведь ей нужно лишить Украину "козырей" во время переговорного процесса - то, о чем говорил президент Трамп. В то же время были противоположные заявления президента Зеленского, который отмечает, что присутствие Сил обороны Украины рассматривается как один из возможных рычагов давления на российскую сторону.

Россияне прекрасно понимают риски этой ситуации. К тому же, я напомню, еще до инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Трампа он заявил о своем плане урегулирования ситуации в Украине. Он предложил обеим сторонам демаркационную линию протяженностью 1300 км.

Мы с вами уже говорили об этом, но коротко напомню, что 100 км из этих 1300 - это территория Курской области, которая на тот момент находилась под контролем Сил обороны Украины. То есть россиянам создавали дипломатическую ловушку, причем это делал непосредственно Трамп, фактически ломая российский план по переговорному процессу с учетом текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.

Если бы этот план был принят, то на тот момент 700 квадратных километров российской территории должны были остаться под контролем Сил обороны Украины. Сейчас зона контроля уменьшилась примерно до 350 квадратных километров. Тем не менее, украинские войска там остаются.

Я не исключаю возможности вывода украинских войск из Курской области как элемента политических договоренностей. Это может быть одним из требований Российской Федерации. Россияне прекрасно понимают, что за семь месяцев украинского присутствия в Курской области им не удалось решить этот вопрос ни политическим, ни военным путем.

Что касается их сегодняшних "успехов" в Курской области, то говорить о том, что это исключительно заслуга армии страны-оккупанта, я бы не стал - у меня есть большие опасения на этот счет.

Если допустить сценарий, при котором Вооруженные силы Украины все же выходят из Курской области, то в обмен на что? Какими могут быть эти договоренности, о которых вы упомянули ранее?

Несмотря на то, что российская сторона официально отрицала возможность таких договоренностей, именно она и вбросила информацию о варианте обмена Курской области на Запорожскую АЭС, который сразу же отвергла.

Это означает, что можно предполагать, а возможно, даже утверждать, что подобные консультации между украинской и российской сторонами относительно территориальных обменов все же происходили. Вспомним также публикацию Bloomberg еще до инаугурации Трампа, где речь шла о возможных территориальных обменах.

Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Потому что я не случайно упомянул о перехвате тактической инициативы силами обороны Украины на Купянском направлении. Нам сейчас удалось улучшить и вернуть позиции в районе Сеньковки и отбросить врага на расстояние до пяти-семи километров от Купянска. Речь идет не только о стабилизационных мероприятиях. Я не исключаю, если мы выйдем из Курской области, россияне могут выйти из Харьковской области, ведь там временно оккупированная территория примерно такой же площади.

Почему я считаю это возможным? Обратите внимание: Харьковская область, в отличие от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, в соответствии с указом Путина, не входит в состав России.

Следовательно, россияне не смогут апеллировать к негативным последствиям в случае ее деоккупации с точки зрения своей конституции. Поэтому нельзя исключать вариант, при котором россияне или сами выйдут, или же мы проведем успешные контрнаступательные действия в районе Волчанска и Купянска. Но еще раз подчеркиваю: обмен на Запорожскую или Херсонскую область априори россиянами не рассматривается.

Накануне переговоров Женевский центр политики безопасности опубликовал мирный план для Украины, в котором описаны первые шаги после прекращения огня. Соответственно, в зависимости от того, как будут проходить переговоры, по вашему мнению, как будут развиваться события на фронте? Действительно ли речь будет идти об определенной паузе?

Не будем забегать вперед, но стоит отметить, что Украина во время переговоров с США дает согласованную позицию с европейскими партнерами.

К тому же, есть информация о том, что представители Великобритании провели ряд консультаций с украинской стороной накануне переговорного процесса. Это было сделано для того, чтобы исключить повторение негативных сценариев, которые происходили во время встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. То есть есть основания утверждать, что позиция Украины согласована прежде всего с Великобританией.

Великобритания сейчас занимает лидерские позиции в антипутинской коалиции. Более того, она демонстрирует, что не готова следовать в фарватере политики Трампа. Это вполне естественно. Поэтому исключать возможность того, что сценарии прекращения войны в Украине не обсуждались между представителями Соединенных Штатов и Великобритании, я бы не стал.

Великобритания заинтересована в Украине как в стратегическом военно-политическом партнере. Уже фактически создан параллельный военно-политический блок по оси Лондон-Киев-Анкара, в котором Киеву отводится ключевая роль в снижении российского присутствия в Черноморском бассейне.

Украинская сторона прекрасно с этим справилась. По данным самой британской стороны, присутствие Российской Федерации в Черном море снижено до исторического минимума за последние 100 лет.

В частности, Россия потеряла до 35% плавсредств Черноморского флота, а ее возможности для проведения активных операций в Черном море фактически сведены на нет. Это одна из основных стратегических целей Великобритании, и она не уступит свои геополитические интересы в этом ключевом для них регионе.

Поэтому пока что забегать наперед нет смысла. Но еще раз подчеркну: Украина четко демонстрирует свою позицию, опираясь на поддержку европейских стран. Не случайно накануне переговорного процесса появилось заявление Макрона о "ядерном зонтике" для Европы как альтернативе американским ядерным боезарядам, размещенным на территории ряда европейских стран.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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