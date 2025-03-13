Зеленский раскрыл детали переговоров с США и упрекнул РФ за молчание

Представители Украины проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях, рассказал Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский оценил результаты переговоров в Джидде / Коллаж: Главред, фото: Telegram А.Ермака, Telegram В.Зеленского

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Зеленский заслушал доклад украинской делегации о встрече с Джидде

Киев проинформировал США о принципиальных украинских позициях

Более суток мир не слышит содержательного ответа из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии, в частности ход переговоров и ключевые аспекты.

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды - молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными", - написал Зеленский в Telegram.

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По словам президента, представители Украины проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях.

"Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос - это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", - отметил Зеленский.

Кроме того, участники доклада обсудили потребность в обеспечении безопасности, взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

Зеленский отметил, что "уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали".

"И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны", - подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами, которые стремятся помогать приблизить мир.

Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммада бин Салмана аль Сауда за организацию площадки для работы делегаций.

/ Инфографика: Главред

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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