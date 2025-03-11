Ради встречи с Путиным: спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву

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- Стив Уиткофф планирует посетить Москву
- Там он должен встретиться с Путиным
Специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке - Стив Уиткофф планирует посетить Москву. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Эннмари Хордерн со ссылкой на источники.
По её словам, в России Уиткофф планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
"Посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным", - говорится в сообщении.
В то же время, подробностей относительно возможного визита пока нет.
Переговоры США с РФ - что известно
Как сообщал Главред, 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. Переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.
Также сообщалось, что переговоры, организованные 18 февраля в Саудовской Аравии, сначала планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева.
В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.
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Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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