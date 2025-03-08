"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

Путин прекрасно понимает, что угроза со стороны Трампа – абсолютно пустая, считает Джон Болтон.

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Новые санкции США при Трампе не станут проблемой для Путина - Болтон / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из заявления Болтона:

Угрозы Путину от Трампа не имеют веса

Трамп пытается показать, что он держит баланс

Даже новые санкции США не станут для РФ ударом

Угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа в адрес страны-агрессора РФ не имеют никакого веса. Такой риторикой Трамп пытался показать, что он якобы соблюдает хотя бы какой-то баланс между Киевом и Москвой. Новые потенциальные ограничения не нанесут России никакого вреда. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Он (Трамп) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", - сказал политик в эфире CNN. видео дня

Также экс-советник Трампа отметил, что у РФ и США мизерный торговый оборот. Объем импорта из Штатов в Россию за прошлый год составил меньше 3 миллиардов долларов.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

За период полномасштабной российско-украинской войны объем импорта из США сократился на 90%.

"(Поэтому, - ред.) тарифы не имеют никакого смысла", - считает Болтон.

Кроме того, он добавил, что даже новые потенциальные санкции ничего не дадут, поскольку Кремль научился обходить, в том числе и финансовые ограничения.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", - подчеркнул Джон Болтон.

Заявления Трампа о Путине и России -новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты американского портала Axios ранее написали, что Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал ей открыто угрожать. По данным СМИ, Трамп разозлился на Кремль, поскольку российские оккупанты усилили удары по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.

После того, как Россия в ночь на 7 марта нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, Трамп заявил, что верит Путину, а переговоры вести сложнее с Киевом, чем с Москвой.

"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей", - цинично сказал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что США нужно "меньше волноваться из-за Путина". В Кремле, комментируя эти слова, сказали: подходы Трампа по внешней политике во многом соответствуют российским.

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Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

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