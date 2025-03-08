"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

Главное из заявления Болтона:
- Угрозы Путину от Трампа не имеют веса
- Трамп пытается показать, что он держит баланс
- Даже новые санкции США не станут для РФ ударом
Угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа в адрес страны-агрессора РФ не имеют никакого веса. Такой риторикой Трамп пытался показать, что он якобы соблюдает хотя бы какой-то баланс между Киевом и Москвой. Новые потенциальные ограничения не нанесут России никакого вреда. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Он (Трамп) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", - сказал политик в эфире CNN.видео дня
Также экс-советник Трампа отметил, что у РФ и США мизерный торговый оборот. Объем импорта из Штатов в Россию за прошлый год составил меньше 3 миллиардов долларов.
За период полномасштабной российско-украинской войны объем импорта из США сократился на 90%.
"(Поэтому, - ред.) тарифы не имеют никакого смысла", - считает Болтон.
Кроме того, он добавил, что даже новые потенциальные санкции ничего не дадут, поскольку Кремль научился обходить, в том числе и финансовые ограничения.
"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", - подчеркнул Джон Болтон.
Заявления Трампа о Путине и России -новости по теме:
Как сообщал Главред, журналисты американского портала Axios ранее написали, что Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал ей открыто угрожать. По данным СМИ, Трамп разозлился на Кремль, поскольку российские оккупанты усилили удары по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.
После того, как Россия в ночь на 7 марта нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, Трамп заявил, что верит Путину, а переговоры вести сложнее с Киевом, чем с Москвой.
"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей", - цинично сказал Трамп.
Ранее Трамп говорил, что США нужно "меньше волноваться из-за Путина". В Кремле, комментируя эти слова, сказали: подходы Трампа по внешней политике во многом соответствуют российским.
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Кто такой Джон Болтон
Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.
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