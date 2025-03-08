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"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

Андрей Ганчук
8 марта 2025, 15:25
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Путин прекрасно понимает, что угроза со стороны Трампа – абсолютно пустая, считает Джон Болтон.
Путин, Трамп
Новые санкции США при Трампе не станут проблемой для Путина - Болтон / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из заявления Болтона:

  • Угрозы Путину от Трампа не имеют веса
  • Трамп пытается показать, что он держит баланс
  • Даже новые санкции США не станут для РФ ударом

Угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа в адрес страны-агрессора РФ не имеют никакого веса. Такой риторикой Трамп пытался показать, что он якобы соблюдает хотя бы какой-то баланс между Киевом и Москвой. Новые потенциальные ограничения не нанесут России никакого вреда. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Он (Трамп) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", - сказал политик в эфире CNN.

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Также экс-советник Трампа отметил, что у РФ и США мизерный торговый оборот. Объем импорта из Штатов в Россию за прошлый год составил меньше 3 миллиардов долларов.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

За период полномасштабной российско-украинской войны объем импорта из США сократился на 90%.

"(Поэтому, - ред.) тарифы не имеют никакого смысла", - считает Болтон.

Кроме того, он добавил, что даже новые потенциальные санкции ничего не дадут, поскольку Кремль научился обходить, в том числе и финансовые ограничения.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", - подчеркнул Джон Болтон.

Заявления Трампа о Путине и России -новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты американского портала Axios ранее написали, что Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал ей открыто угрожать. По данным СМИ, Трамп разозлился на Кремль, поскольку российские оккупанты усилили удары по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.

После того, как Россия в ночь на 7 марта нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, Трамп заявил, что верит Путину, а переговоры вести сложнее с Киевом, чем с Москвой.

"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей", - цинично сказал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что США нужно "меньше волноваться из-за Путина". В Кремле, комментируя эти слова, сказали: подходы Трампа по внешней политике во многом соответствуют российским.

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Кто такой Джон Болтон

Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

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