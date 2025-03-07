Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

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Трамп рассматривает масштабные санкции и пошлины против России
Президент США призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговороввидео дня
Трамп разозлился из-за ударов РФ по Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения масштабных санкций против России. Также возможно введение тарифов на российские товары. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Я рассматриваю большие банковские санкции в отношении России, исходя из того, что Россия сейчас абсолютно давит на Украину, тарифы и многое другое до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", - отметил Трамп.
Президент также призвал Украину и Россию немедленно сесть за стол переговоров, "пока не стало слишком поздно".
Трамп угрожает России новыми санкциями и пошлинами, усиливая давление на Кремль, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня и мирное урегулирование войны с Украиной. Это первый случай после его вступления в должность, когда Трамп публично употребляет такие угрозы, особенно после того, как он занял более мягкую позицию в отношении Владимира Путина.
Высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал Axios, что в последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине в то время, когда он настаивал на прекращении огня. Ранее на этой неделе Трамп решил приостановить поставки оружия и обмен разведданными с Украиной как способ давления для стимулирования переговоров.
Это давление побудило Украину согласиться на идею прекращения огня и выразить готовность к переговорам с Россией. Ожидается, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины для обсуждения условий прекращения огня и возможных рамок мирного соглашения с Россией.
Обещания Трампа по завершению войны - последние новости
Напомним, США давят на Россию и Украину, чтобы заставить их сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования. Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон использует методы кнута и пряника, пытаясь повлиять на обе стороны.
Также Дональд Трамп заявил, что Украине не останется выбора, кроме как заключить мирное соглашение с Россией. Он считает, что Россия также будет вынуждена согласиться на соглашение. Трамп подчеркнул успехи США в последних переговорах между Украиной и Россией, но еще не решил, будет ли участвовать в будущих встречах с Путиным и Зеленским.
Как сообщал Главред, специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что обещание Трампа завершить войну в Украине за 24 часа все еще в силе. В то же время он отметил, что США не уточняли, в какой именно день.
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