Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

Главное из заявления спикера МИД:
- В Украину не поступали никакие официальные предложения по территориальным уступкам
- Суверенитет Украины не подлежит сомнению
- Россия незаконно находится на украинской земле
Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Подобные заявления в медиа следует воспринимать без лишних эмоций. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", - подчеркнул он.видео дня
Представитель МИД подчеркнул, что заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.
"То, что мы видим в медиа - это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", - добавил Тихий.
По его словам, суверенитет Украины в её международно признанных границах не подлежит сомнению.
"Россия незаконно находится на украинской земле. Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", - подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США пытаются "активно давить" на РФ и Украину, чтобы посадить их за стол переговоров.
Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что в понимании президента США Дональда Трампа именно Владимир Зеленский не хочет мира. От президента Украины требуется согласиться на то, что переговоры будет вести Трамп, а Украина будет за дверью или рядом.
В то же время, кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией. При этом он размечтался о переговорах в Минске.
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Кто такой Георгий Тихий?
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
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