Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

Украину поддерживает абсолютное большинство государств-членов ООН.

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Пойдет ли Украина на территориальные уступки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, The White House

Главное из заявления спикера МИД:

В Украину не поступали никакие официальные предложения по территориальным уступкам

Суверенитет Украины не подлежит сомнению

Россия незаконно находится на украинской земле

Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Подобные заявления в медиа следует воспринимать без лишних эмоций. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", - подчеркнул он. видео дня

Представитель МИД подчеркнул, что заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.

"То, что мы видим в медиа - это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", - добавил Тихий.

По его словам, суверенитет Украины в её международно признанных границах не подлежит сомнению.

"Россия незаконно находится на украинской земле. Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США пытаются "активно давить" на РФ и Украину, чтобы посадить их за стол переговоров.

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что в понимании президента США Дональда Трампа именно Владимир Зеленский не хочет мира. От президента Украины требуется согласиться на то, что переговоры будет вести Трамп, а Украина будет за дверью или рядом.

В то же время, кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией. При этом он размечтался о переговорах в Минске.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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