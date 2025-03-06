Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - Кулик

По словам эксперта, сейчас единственным раздражителем для Трампа в публичной плоскости является Зеленский.

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Трамп хочет вести переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

По мнению Трампа именно Зеленский не хочет мира

Имеющиеся контакты между Вашингтоном и Москвой - это дипломатические отношения

Трамп видит заинтересованность Москвы в возобновлении прямого диалога

В понимании президента США Дональда Трампа именно Владимир Зеленский не хочет мира. От президента Украины требуется согласиться на то, что переговоры будет вести Трамп, а Украина будет за дверью или рядом. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, имеющиеся контакты между Вашингтоном и Москвой - это о дипломатических отношениях: возобновление работы дипломатических представительств, увеличение количества дипломатов, начало работы межведомственных групп, горизонтальный диалог ведомств, министерств.

"Это наработка того большого бизнес-пакета о совместном бизнесе США и России. Там все еще только начинается. Поэтому предметного разговора Трампа с Путиным еще не было", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Трамп считает, что предметный разговор состоится только тогда, когда он создаст бизнес-подпочву и втянет Путина в готовность разговаривать, только после этого разговора можно будет сказать, готов Путин к переговорам или нет.

"Пока что Трамп видит заинтересованность Москвы в возобновлении прямого диалога с Вашингтоном. И это видно везде, во всем. Путин аж подпрыгивает, настолько ему нужен прямой контакт. Россияне готовы к переговорному процессу. Возможно, даже уже есть некоторые очертания уступок со стороны россиян в этом переговорном процессе. Но пока единственным раздражителем для Трампа в публичной плоскости является Зеленский", - подчеркнул Кулик.

Смотрите видео интервью с Виталием Куликом, в котором он рассказал, чего Украине ждать дальше от Трампа и что будет с войной:

Переговоры США с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. Они продолжались около 4,5 часов.

Известно, что изначально эти переговоры планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева.

Также Россия и США проводили переговоры в Стамбуле. Однако Украина не была проинформирована об этом.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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