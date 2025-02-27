Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция Украины

Эти переговоры, вероятно, будут касаться российско-американских двусторонних отношений.

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Позиция Украины относительно переговоров РФ и США в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Россия и США проводят переговоры в Стамбуле. Однако Украина не была проинформирована об этом. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий. Видео разлетелось в Сети.

Тихий добавил, что, вероятно, эти переговоры не будут касаться Украины, но МИД будет следить за заявлениями сторон.

"Нас не информировали, узнали из публичной информации... Нигде публично не заявлялось, что там будет обсуждаться Украина. Мне кажется, что они как раз говорили, что там будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения. Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные заявления после этих переговоров, будем их анализировать, был ли там какой-то процесс между делегациями, но не считаем это переговорами по Украине", - отметил спикер МИД. видео дня

Смотрите видео о позиции Украины относительно переговоров РФ и США в Стамбуле:

Позиция Украины относительно переговоров РФ и США в Стамбуле / фото: скриншот

Встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии - что об этом известно

Как сообщал Главред, 18 февраля представители США и России провели консультации в Саудовской Аравии. Встреча длилась около 4,5 часов. Стороны обсудили возможность восстановления двусторонних отношений. По информации журналистов, говорили они и об Украине.

Украина не примет любые договоренности, достигнутые без участия Киева, сказал президент Владимир Зеленский, комментируя американо-российскую встречу в Эр-Рияде. Он предположил, что на этой встрече шли переговоры об Украине, но без Украины.

Представителей Киева на переговорах не было. По информации Bloomberg, принц Саудовской Аравии настаивал, чтобы на встрече были делегаты Украины, но Вашингтон и Москва выступили против.

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